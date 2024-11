Horoscop vineri, 22 noiembrie. Cea mai stresată zodie. Învață să te relaxezi

Horoscop vineri, 22 noiembrie. Cea mai stresată zodie

BERBEC În această zi de vineri, se pare că viața ți se poate părea o farsă comică. Nu lua scenariul ca fiind inevitabil, poți schimba câteva pasaje! Încăpățânarea și dinamismul tău par să fie cei mai buni aliați ai tăi, astăzi. Poți acționa concret mai liber, îți vezi mai bine potențialul. Așa că, profită de asta, mergi înainte cu încredere! Pare că ar fi prudent să te uiți la felul tău de a mânca, care pare că s-a deteriorat recent.

TAUR Mult farmec în relațiile tale emoționale, în această zi de vineri! Ai grijă totuși, această atmosferă romantică poate fi puțin prea idealistă și poate duce la iluzie și înșelăciune. Fii atent! Supraveghează-ţi regimul alimentar, nu bea băuturi foarte reci şi poți reuşi să eviţi răceala și virozele tomnatice. Oricum, ştii că ai o alergie la prostie, aşa că nu intra în discuţii inutile.

GEMENI Astăzi, aspectele generale ale horoscopului tău tranzitat par să indice că principalul tău interes este să-ți menţii status quo-ul, fie că este vorba de domeniul profesional, ci și se cel social, care par să fie într-o relație destul de strânsă. Cel mai probabil încă te prezinți, în societate prin prisma profesiei, funcției, slujbei pe care o ai. Mare grijă la relațiile cu membrii familiei, pot fi sătui de o anumită fanfaronadă, pe care e posibil să o proiectezi.

RAC Vineri, conjunctura astrală pare să indice unele potențiale transformări în bine, atât la serviciu, cât şi acasă. Atenţie mărită spre sfârşitul zilei, când sănătatea îţi poate fi pusă la încercare, mai ales din cauza surmenajului și a atmosferei generale un pic tensionate. Poți alege să te relaxezi la o ciocolată caldă, cu un prieten vechi și drag, care te cunoaște mai bine decât te cunoști chiar tu însuți!

LEU Vineri, pare să fie un climat foarte romantic, puțin cam ciudat, dar foarte bun. Cum am spus în repetate rânduri: astăzi și mereu, nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu favorizează, în general, speculațiile financiare. Cu dragostea pare că stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, ceea ce nu înseamnă că, per total, excelezi. Amână orice decizie radicală pentru o zi sau două.

FECIOARĂ Astăzi, conjunctura astrală te încurajează să-ți dedici ziua planurilor de viitor, fie că este vorba de week-endul care urmează sau de micile vacanțe din perioada Crăciunului. Totuși, nu sta prea mult pe gânduri, în bula ta. Profită de oportunitățile care apar pentru a-ți îmbunătăți viața. Profită și de climatul ambiental pentru a te apropia de cei pe care îi iubești, oferă-le dovezi de iubire și învață să și primești.

BALANŢĂ Vineri, stelele par că vor să tragă un semnal de alarmă, în sensul că nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos, iar o activitate prea tumultoasă te poate face să nu obţii rezultatul dorit. Pare că trebuie să te concentrezi mult mai mult pe munca ta. Încearcă să te odihnești, să ai grijă de tine și să mănânci corect pentru că stresul este enorm, corpul tău îl simte și n-ai cum să-ți iasă nimic bine, în această stare. Învaţă să te relaxezi, să te odihnești, să-ți „încarci bateriile”.

SCORPION Întrucât totul pare să fie în ordine, din punct de vedere emoțional, ar trebui să ai încredere în șansă. Unele întâlniri te pot surprinde, altele îți pot întări ideile. Ai șanse să te întorci pe drumul cel bun, ai încredere în ceilalți și ai încredere în tine. Stelele spun că ar putea fi recomandabil să acorzi mai multă atenţie problemelor din familie, sau din cercul celor apropiați. În a doua parte a intervalului, poți primi o veste care să-ți facă mare plăcere.

SĂGETĂTOR Ziua de vineri pare să fie o zi grozavă când vine vorba de bani. Poți să ai venituri mai mari, sau mai regulate și pot să apară oportunități de a-ți îmbunătăți finanțele sau viitorul profesional. Chiar dacă te simți confortabil, la acest capitol, ai, totuși, grijă, să nu cheltuiești în exces. În schimb, pare că te simți mai tot timpul obosit și plictisit. Welcome to the club!

CAPRICORN În această zi de vineri, pare că Luna încurajează excesul de nerăbdare și estompează limitele. Energiile mentale și fizice pot fi sub o presiune destul de pare mare, conflictele fie sunt înăbușite, fie pot exploda cu cea mai mică ocazie, pare că va trebui să încerci să-ți păstrezi calmul și, mai ales, să-ți antrenezi toleranța și răbdarea. Pe plan sentimental, pare să fie momentul pentru unele discuţii, succes!

VĂRSĂTOR Unii oameni din jurul tău ar putea să te descurajeze să avansezi prea repede, stelele par să spună că nu vor greși. Învață să asculți sfaturile amabile ale celor care-ți vor binele. Per total, ziua de vineri pare să fie o perioadă oportună pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi poate și puţină distracţie, dacă ai chef să ieși din tête-à-tête-urile pe care le preferi în mod obișnuit.

PEŞTI Vineri, se pare că ai obiective și ambiții înalte, ceea ce demonstrează că poți avea o imensă dorință de realizare personală și o mare motivație. Dar ai grijă să nu te lași orbit de promisiuni prea frumoase. Relaţiile de familie pare că se ameliorează lent, dar sigur, pentru nativii care poate au întâmpinat o oarecare “răceală” în sentimente și gândiri, cel mai probabil din cauza unor așteptări prea mari.