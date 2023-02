Horoscop miercuri, 8 februarie 2023. Cea mai frământată zodie! Îți faci mii de griji pentru iubirile tale

BERBEC Ești în centrul frământării și risci să-ți faci griji pentru iubirile sau bunurile tale. Nu trebuie să iei nicio decizie pripită, dacă este cazul, să obții sfatul unui prieten, sau a unui specialist, chiar dacă intuiția ta te protejează de erori grosolane. Ești în ton cu mediul tău, continuă efortul pe care l-ai început cu dieta ta și totul va fi bine. Poți avea arta și modalitatea de a evita dificultățile și de a-ți arăta mai ferm valorile, fără ocoliri.

TAUR Ai zâmbetul și diplomația necesară pentru a contracara anumite persoane care ar putea dori să te întrebe. Nu te vei lăsa destabilizat și simțul tău practic va fi pe deplin benefic. Fii atent la serviciile care ţi se cer, cu titlu prietenesc. Trebuie să eviţi pierderile de bani! Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate.

GEMENI Ambianţa este dinamică. Concentrarea ta pe probleme e bună, ceea ce te ajută să găseşti soluţii bune şi durabile la situaţiile cotidiene, cu care te confrunţi. O zi aproape favorabilă, pentru că eşti în stare să ieşi din situaţiile mai delicate pe care le întâlneşti. Totuşi, încearcă să discuţi mai mult, să afli interesele şi motivările celor din jur. Schimbă locul şi iti schimbi și norocul. O veste care te interesează, probabil pe seara – încă nu poţi să-ţi dai seama cât de bună este!

RAC Ești sensibil astăzi în privința chestiunilor financiare. Nu accepți sfatul sau critici. S-ar putea să ceri puțin prea mult de la bancherul tău… Trebuie să te bazezi pe progresul în timp pentru a ajunge la finalul proiectelor tale. Impulsurile zilei te vor ajuta să-ți asumați alegerile, cu excepția faptului că vei avea munca depusă pentru interesul domniei tale. Unii dintre colegii tăi îți vor face dificultăți. Pentru a nu compromite totul, poți prefera să faci un pas înapoi.

LEU Investighează şi află adevăratele cauze ale faptului că nu eşti suficient de bine evaluat de şefii tăi. Este o tradiţie leoniană să-ţi ocupi locul care ţi se cuvine! Chiar așa! Dar astăzi nu prea eşti „rezonabil”. Adică ai idei preconcepute, dar nu eşti prea nervos. Nu vrei să fii nervos şi frustrat ceea ce este foarte bine. La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, astăzi trebuie să dai dovadă de mare abilitate. Sunt anumite „capcane” care te pândesc!

FECIOARĂ Plăceri şi frivolităţi în perspectivă. Poate spui bancuri la serviciu, poate îţi oferi o seară distractivă. Eşti popular şi bine dispus şi cauţi să ai şi tu locul tău. E loc pentru toată lumea! Ești creativ și perseverent, iar conjunctura astrologică îți mărește imaginația de zece ori. Ești incredibil de norocos să poți conta pe cei din jur pentru a te încuraja în descoperirile și inovațiile tale, ori de câte ori este necesar.

BALANŢĂ Ai mare nevoie de tandrețe și odihnă, partenerul tău te înțelege și îți oferă o escapadă în doi. Te vei putea relaxa si te vei bucura de momentele grozave de intimitate de care ti-e atat de dor. Nu te retrage în tine și acceptă ideile de ieșiri oferite de prietenii tăi. Du-te să vezi ultimele filme, conversația ta este plăcută și relevantă, unghiul tău de abordare este întotdeauna interesant și atent. Astăzi ești inspirat.

SCORPION Ai timpul necesar, păstrează-ţi obişnuitul tău sânge rece. Aştepţi un rezultat, dar parcă nu este pentru tine. Încerci să te detaşezi de cotidian, să ai o perspectivă corectă a problemelor. Ești gata să fii de acord cu tot pământul! Poți prospera într-o companie bună. Chiar ar trebui să-ți faci timp să mai respiri și să faci ajustări, oboseala este acolo, nu o nega. Se apropie nişte termene sau obstacole şi ai chef de orice numai de asta, nu! Concentreaza-te acum, ca să te distrezi după!

SĂGETĂTOR O mai bună înțelegere a funcționării financiare a acestei lumi îți va permite să-ți rafinezi gândurile într-o direcție pozitivă, astăzi. Într-adevăr, fiind mai puțin impulsiv, mai atent, ai o reflecție mai profundă și vei putea fi mai eficient în a-ți apăra interesele. Te simti din ce in ce mai confortabil in pozitia ta de la serviciu sau in compania ta de acasă. Este adevărat că trebuie să fii bine înconjurat și sprijinit. Astăzi, mai mult ca niciodată, petreci mai mult timp la serviciu, contează.

CAPRICORN Ai nevoie de mai multă libertate personală, de spaţii largi, la propriu şi figurat. Eşti obosit şi de aceea pierzi timpul. Astăzi e necesară o pauză de relaxare, de odihnă, de recăpătare a forţelor. Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul colegilor şi al prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali, sau conjuncturali.

VĂRSĂTOR În timpul liber, te concentrezi pe activitățile tale preferate, care sunt muzica și filmul. De asemenea, profită de serile lungi de iarnă pentru a trimite invitații și pentru a fierbe preparate delicioase pentru oaspeții tăi. Vă recomand ceaiul Darjeeling. Dacă ai ceva de sărbătorit, fă-o împreună cu colegii tăi. Împărtășirea unui moment frumos face parte din viața profesională. Este un act de convivialitate care aduce oamenii împreună.

PEŞTI Caracterul tău jucăuș și impulsiv te împinge uneori să răspândești zvonuri sau informații dubioase pentru singura plăcere de a deranja o atmosferă plictisitoare și plată, în ochii tăi. Fii atent, unii oameni ar putea să o ia foarte rău și să provoace probleme de durată. Cea mai mică critică, astăzi, capătă proporții catastrofice. Fii atent la ce spui… Atmosfera este una de mare susceptibilitate, iar ranchiunile care se nasc astăzi pot fi, probabil, neplăcut de durabile. Ar fi păcat ca pentru o ironie să te alegi cu mulți dușmani. Alege vorba bună!

