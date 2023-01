Horoscop miercuri, 18 ianuarie! Cea mai supărăcioasă zodie. Un sentiment de frustrare te face iritabil

BERBEC Ești supraîncălzit emoțional, asigură-te că aranjezi lucrurile fără să-i rănești pe cei din jurul tău. Forma ta morală poate face diferența și va compensa cu ușurință somnul care îți lipsește. Fă-ți timp pentru activitate fizică. Un sentiment de frustrare te face iritabil. Cauți adevăratele motive, trebuie să acționezi la sursă. Este posibilă o întârziere a proiectelor domniei voastre, dar se fac eforturi în direcția potrivită, nu-ți fă griji. Dorința de relaxare (lenea) este intensă, este singurul obstacol în calea progresului tău.

TAUR Ieși încet, dar sigur, dintr-o perioadă mai dificilă din care ai extras lecții valoroase. Oprindu-te să faci bilanțul sincer, să înțelegi unde ai greșit, poți renaște în tine și apoi să te simți bine și confortabil! Dar, planetele sunt ocupate în altă parte și te găsești singurul cârmaci de la bordul inimii tale în derivă. Această traversare a oceanului nu va dura! Vrei să evadezi, să descoperi paradisuri îndepărtate împreună cu partenerul tău? Organizează-te!

GEMENI Nu este ziua să faci un efort pentru a-ți exprima cerințele, doar gestionează-ți pornirile, fără a încerca să rezolvi totul în același timp. În câteva zile, vei avea liber să faci ceea ce te taie capul. Va trebui să urmărești cu atenție pentru a a-ți echilibra bugetul, astăzi. Poți avea tendința de a reduce totul la preocupările tale pe termen scurt. Există priorități conflictuale în chestiuni financiare de armonizat în anturajul tău, dar, mai ales, păstrează-ți calmul.

RAC Lasă-i pe ceilalți să vorbească cu tine fără a-i întrerupe. Vei fi surprins de reacțiile lor! Te simți obosit, și asta interferează cu activitățile tale. De vină este și lipsa somnului. Ar fi bine să facem eforturi în această direcție. Conjunctura favorizează comunicarea, schimburile sunt facilitate și îți recâștigi încrederea. Ai o mie de idei în minte și acesta este momentul potrivit să negociezi, să te angajezi și, eventual, să planifici pentru a-ți dezvolta și rentabiliza activitățile.

LEU Un vânt de noutate suflă asupra iubirii voastre, dragi prieteni. Pentru cei singuri ca si pentru cupluri, astazi viata pare usoara. Gândești fără prejudecăți, zâmbetul tău larg este o plăcere să-l vezi. Toate condițiile sunt în sfârșit îndeplinite pentru ca tu și partenerul tău să găsiți un teren comun. Făcându-ți timp să trăiești cu adevărat, schimbi micile obiceiuri pe care le aveai. Nu obosești niciodată dacă faci ceva bun.

FECIOARĂ În ceea ce privește întâlnirile, nu vei rata oportunități astăzi. Găsirea unui suflet pereche nu este o problemă, pare ușor. Farmecul tău funcționează, practic nu ai nimic de făcut decât să aștepți să vină cineva la tine. Procedurile tale financiare merg bine, vei putea trece la . Nu te îndoi de tine. Impulsurile tale te vor ajuta să te dezlănțui în direcția corectă, spre o expansiune a talentelor tale. Este un drum de urmat care este favorabil financiar.

BALANŢĂ Termenele sunt strânse, deja ești în criză de timp, dar nu ești descurajat pentru acest lucru. Într-adevăr, ai energia necesară pentru a face față. Te simțiți pregătit și asigurat, pe toate fronturile. Este frig, dar micile tale celule gri, pardon, roz, fierb. Ești rapid și iscusit, dar preferi să nu-ți joci toate atuurile. Dar, nu neglijezi nimic. Mai ales când vine vorba de îmbunătățirea calității mediului tău de viață.

SCORPION Astăzi, oportunitățile nu vor lipsi, așa că navigați pe acest val de oportunități pentru a putea ieși dintr-o situație care până acum vi se părea fără ieșire. Dragostea îți aruncă semne foarte promițătoare, nu-ți poți permite să nu le vezi. Este o zi frumoasa, blândă si linistitoare in care vei aprecia in mod deosebit anturajul obisnuit si in care lectura, tricotatul, mestesugurile iti sunt benefice. Întâlnirile prietenoase, studiile și cercetările sunt de asemenea favorizate. Este o zi bună, profită!

SĂGETĂTOR Ești bine organizat în aceste zile, profită de ocazie pentru a-ți face ordine în dulapuri și pentru a câștiga bani din ceea ce nu vei mai purta niciodată, vânzându-le la ”second hand”. Poți obține o ofertă bună, ceea ce îți poate oferi beneficiul suplimentar al unei bune stări psihologice. Pregătește-ți programul, fă-ți o programare la stilist sau cosmetician, rezolvă farmacia, fă lista de cumpărături, sau conturile lunii… la fel, discută cu vecinii sau colegii tăi și vei afla multe lucruri care va face mediul domniei voastre și mai plăcut.

CAPRICORN Explicațiile tale câștigă în claritate și relevanță. Este timpul să vorbești despre ceea ce ai în minte! O ședință de masaj ar fi ideală astăzi. Durerea ta de spate vine din tensiunea ta interioară. Astăzi, nimic nu-ți oprește buna dispoziție, entuziasmul te va face să zbori peste meschinăria anumitor oameni, nu vei ține seama de ei. Vei alege să fugi de relațiile toxice și te vei concentra doar pe ceea ce ai de făcut.

VĂRSĂTOR Reușești să râzi de tine și de viață în timp ce o împărtășești cu partenerul tău necazurile cotidiene. Este secretul talentului tău să fii fericit și pasionat. Lumea ar beneficia dacă ar fi ca tine. Ridică moralul ! Încrederea în forțele tale este atât de puternică încât ar putea muta munții din loc. Asta nu înseamnă că ești naiv în aspectele vieții, dar îți folosești bunul simț pentru a evolua cu jumătatea ta mai bună și a-ți imagina proiecte care îți întăresc credința în tandrețe și în flacăra iubirii.

PEŞTI Sentimentele tale merg mai departe, mai jucăușe și mai eterice ca niciodată. Înțelegi că această zi este deja minunată și o mică atingere de iubire sinceră și profundă vine să-ți amintească cine ești și cât de mult ai putea rămâne veșnic în tandrețea tinereții. Gata, esti indragostit! Dacă ai un salariu fix, acesta este un moment excelent pentru a negocia o mărire pentru anul 2023. De asemenea, este o zi bună pentru a începe o nouă activitate sau pentru ca să închei un acord, să semnezi un contract, să începi o negociere profesională sau comercială.