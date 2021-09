Horoscop miercuri, 15 septembrie. Zodia care e distrusă psihic și fizic. Stresul te-a adus într-o stare groaznică

BERBEC Nu mai amâna şi nu mai căuta soluţii temporare. Ai de luat o decizie, ce pare mai dificilă. Politica struţului nu e eficientă, leneşul mai mult aleargă şi zgârcitul mai mult păgubeşte! Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, dar nu exagera. Nu uita ca optimismul este incapăţânarea de a spune ca te simţi bine, cand totul în jurul tău merge rău.

TAUR Conjunctura dă semnale că, începând de astăzi, lucrurile încep sa meargă spre bine, la serviciu, acasă, în relaţiile sociale. Încearcă să păstrezi direcţia aceasta benefică, poți avea succes. Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Linge-ţi rănile, respiră adânc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice : „The show must go on”!

GEMENI Nu prea ai bani şi eşti într-o situaţie… interesantă, vorba chinezului. Puţin umor nu strică, când singura certitudine e lipsa certitudinii. Nu te poţi baza pe nimeni, eşti pe cont propriu! Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evidentă. În problemele de serviciu nu te lăsa condus numai de propria încăpăţânare, încearcă să negociezi şi să afli şi parerea colegilor, șefului.

RAC Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie în comunicare, altfel poți avea mai mult de muncă. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în relațiile de serviciu! Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este ceva mai obositoare – trebuie să-ți dozezi corect forțele.

Horoscop miercuri, 15 septembrie. Zodia care e distrusă psihic și fizic. Stresul te-a adus într-o stare groaznică

LEU Este momentul să-ţi impui ideile, opiniile, celor din jur, încet-încet, picătura chinezească, cu discreţie, pe furiş, pisicește, cum numai o felină ştie să facă! Poate înţeleg de vorbă bună! Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent la noii furnizori, sau clienţi. Trebuie să începi să faci economii, fară să-ţi schimbi esenţial felul in care traieşti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţa.

FECIOARĂ Ai nevoie de o schimbare în această perioadă de schimbare de anotimp! Caracterul tău întreprinzător şi mereu gata să ajute pe cei din jur îţi poate aduce aprecieri şi aliaţi. Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare faţă de colegii de serviciu. Adica nu te încrunta şi nu strâmba din nas cand îi vezi pe cei care îţi displac. Zâmbeşte cu subînţeles, asta da – este mai bine! De asemenea, este bine să verifici ceea ce ai cumparat și mai ales bonurile, dacă te duci la cumpărături.

BALANŢĂ Nimic nu e pierdut, totul este posibil! În domeniul profesional, bineînţeles! Dacă eşti dispus să faci eforturi şi să renunţi la părerile tale, să faci compromisuri şi să cedezi cu eleganţă! Se profilează o zi cenuşie. O poţi înviora cu un lunch time cu prietenii. Poate plătesc ei, poate nu costa mult, dar o sa te înveseleşti! Balanţele implicate în afaceri trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri, sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie traşi pe sfoară, sau măcar păcăliţi.

SCORPION Încerci marea cu degetul, tot provoci în dreapta și în stânga. Simți că ți se ascunde ceva, dar poate fi doar o capcană, o păcăleală ca să pierzi timpul pe piste greșite. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Scorpionului să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile. Ziua de astăzi este o perioadă propice pentru implicare financiară, investiţii, speculaţii, împrumuturi, vânzări, cumpărări.

Horoscop miercuri, 15 septembrie. Zodia care e distrusă psihic și fizic. Stresul te-a adus într-o stare groaznică

SĂGETĂTOR Trebuie să-ţi rezolvi urgent problemele administrative, pentru că stresul provocat de ele te influenţează negativ, psihic şi fizic. Poţi să începi de azi, secvenţial, câte puţin, câte un pas! Nu te lasa dus de nas de cuvinte mari, nu te lăsa folosit! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi comerţ. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: poate din dividende, poate din valorificarea unor active.

CAPRICORN Amână orice nu îţi face plăcere, astăzi concentrează-te pe situaţiile urgente, care te preocupă. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti o veste interesantă, care te motivează! Pe piaţa stelelor se spune că se creează noi „sindicate” între personaje şi persoane aparent fără nimic în comun, dar care, pe termen lung pot să-ţi intersecteze interesele. Ziua este de asemenea favorabilă nativilor din Capricorn cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie.

VĂRSĂTOR Se pare că astăzi te înţelegi mai bine cu tine însuţi, pentru că începi să descoperi şi să rezolvi greşelile tale din trecutul apropiat, din domeniul relaţiilor de serviciu. Ești pe un drum bun! Climatul general de la serviciu este uşor neplăcut şi încordat, tensiunea tinde către cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece. Adică niciun eveniment important. Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă… Din punctul tău de vedere este o perioadă… interesantă!

PEŞTI Concentrează-te pe problemele urgente. Fără teamă şi fără complexe poţi rezolva unele situaţii considerate delicate. Domeniul profesional este bine aspectat. Totuşi, o zi ce pare mai liniştită! Dimineaţa poţi întâlni o oarecare opoziţie într-o problemă. Nu reacţiona imediat, pentru că situaţia se poate rezolva de la sine. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu te deplasa după căderea întunericului.

Horoscop miercuri, 15 septembrie. Zodia care e distrusă psihic și fizic. Stresul te-a adus într-o stare groaznică