Acestea sunt și caracteristicile Bivolului, care este un animal puternic si nobil, harnic si domol. Potrivit horoscopurania.ro, bivolul este un animal lent, greoi (nu doar din punct de vedere fizic, dar si psihic), dar extraordinar de muncitor. Mediul ideal pentru Bivol este acela in care exista deja un loc de munca familiar si nu-i nevoie de schimbari. Evitarea schimbarilor este perceputa de Bivol ca odihna, dar multi dintre noi vad in asta doar reticenta de a parasi zona de confort si de a-si imbunatati viata. In mare parte asa este.

Ce aduce anul Bivolului Alb de Metal

Potrivit sursei citate, este o perioada perfecta pentru realizari pe plan profesional. Bivolul nu tolereaza trandavia: va trebui sa va apucati serios de treaba. Daca vreti sa invatati ceva nou, ar trebui sa alegeti ceva cu adevarat util si practic, ceva ce va poate aduce beneficii considerabile in viitor.

Nici la capitolul dragoste nu stă rău, dar trebuie să faci eforturi mari să-i atragi atenția.

Bivolul este o fiinta inerta. Atentia lui se castiga greu, in schimb Bivolul tine foarte mult la persoanele apropiate si in relatii sentimentale este chiar posesiv. Niciodata nu renunta la ce-i a lui si nu se uita in alta parte, dar in schimb se asteapta la fidelitate, statornicie si caldura. Astfel, anul Bivolului este foarte bun pentru incheierea casatoriei, pentru construirea unei relatii stabile, bazate pe respect reciproc si rationament sanatos. Bivolul este materialist in sens bun, vrea sa aiba parte nu doar de o dragoste sincera, dar si de un pat cald si o cina satioasa.

Pentru cei care doresc să se dezvolte, acesta este anul potrivit. Bivolul va contribui la scopul pe care vi-l propuneți. Legat de sănăatte, anul următor nu aduce mari schimbări, dar trebuie să fiți mai organizați, nu va fi nevoie decat de sport, o alimentatie sanatoasa, un regim zilnic corect, odihna si o stare emotionala buna.

Ce aduce anul Bivolului Alb de Metal pentru fiecare zodie

Horoscop Chinezesc 2021 Sobolan

Celor nascuti in zodia Sobolanului nu le va fi usor in anul 2021: tendinta lor spre risipa si usurinta, siretenie si smechereala se va confrunta continuu cu cerintele Bivolului de a avea un comportament nobil. Prin urmare, acest an il va invata pe Sobolan (sau nu-l va invata) sa fie mai serios si mai direct. Aceste calitati cu siguranta se vor cere.

Horoscop Chinezesc 2021 Bivol

In anul Bivolului Alb de Metal reprezentantii zodiei Bivol cu siguranta vor avea noroc. Va fi un an extraordinar de bun, in care va veti valorifica la maxim abilitatile. Singurul lucru pentru care trebuie sa va faceti griji este ca defectele Bivolului de asemenea se vor accentua. Este vorba de lene si inertie, tendinta de a ramane in zona de confort cand e momentul sa mearga mai departe. Se mai adauga si incapatanarea, si irascibilitatea… Da, veti avea de lucru.

Horoscop Chinezesc 2021 Tigru

Anul Bivolului Alb de Metal va fi pentru Tigru atat o perioada interesanta, cat si una de disconfort. De fapt, se vor crea conditii ideale pentru a va dedica timpul dezvoltarii personale. Prin ce se deosebeste Tigrul de Bivol? Prin tendinta spre risc. Bivolul nu suporta tot ceea ce este instabil si imprevizibil, iar Tigrul practic cu asta traieste. Prin urmare, in anul Bivolului Alb de Metal Tigrul va trebui sa lupte pentru dreptul de a face schimbari, pentru ca are nevoie de ele ca de aer.

