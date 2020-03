BERBEC Astăzi sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare a programului de zi de luni. E o perioadă mai complexă, când trecerea rapidă a timpului este mai greu de suportat. Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău tranzitat arată că preocuparea majoră este să menţii “status quo” – poate este vorba o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Nu tot ceea ce este nou este şi mai bun. Uneori, vorba proverbului, dăm vrabia din mână pentru cioara de pe gard. Sfatul meu este să păstrezi… vrabia!

TAUR Nu ai de ce să te îngrijorezi. Anxietatea nu e o soluţie, nici o strategie şi nu e constructivă. Evită persoanele declarat ostile. Nu critica, nu reproşa, sau şi mai bine, vorbeşte mai puţin! Nu te enerva în mod disproporţionat şi inutil! În situţia în care vrei să iei atitudine, (cu toate că sfatul nostru este să nu te implici pentru că, ştii tu, “câinii latră, caravana trece”), consulta-te astăzi cu cei născuţi sub semnele Gemenilor şi ale Leului, poți găsi multă bunavoinţă, sfaturi competente şi idei bune.

GEMENI Fie că eşti şef, sau subaltern, astăzi evită discuţiile în contradictoriu la serviciu. Poţi crea, fără să vrei, situaţii tensionate cu urmări neplăcute. Zâmbeşte şi fii foarte politicos! O zi monotonă. Cu prudenţă şi calm, trece! Nu da sau lua cu împrumut bani; în general orice afacere cu bani astăzi nu este favorabilă. Ai nevoie de mai mult noroc. Norocul se dă cu pile la Jupiter care este greu de mituit. Aşa că fă-ţi tu singur norocul bun!

RAC Dacă astăzi cineva te critică, îi poţi răspunde cu ironii şi cinisme împrumutate de la vecinii tăi, Gemenii! Trebuie să-ţi schimbi comportamentul social, previzibil înseamnă uşor de controlat! Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Uneori noul este duşmanul binelui. Nu tot ce este nou este şi bun. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este mediocru influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie. Stai liniştit, nu te zbate degeaba!

LEU O zi de luni densă, dar trebuie să-i faci faţă! Totul se întâmplă în acelaşi timp, o aglomeraţie aproape comică de evenimente, oameni şi emoţii. Dar ţie îţi place… ai ce şi pe cine vâna! Pe seară trebuie să ţii seama că eleganţa şi bunul-gust sunt elementele necesare lansarii in societatea care contează. Se pare că este un eveniment, un concert, poate. Nu vorbi mult, decât dacă spui cu adevarat lucruri interesante. Nu te împopoţona cu obiecte prea scumpe. Acestea sunt proteze, care suplinesc lipsa de originalitate şi de profunzime!

FECIOARĂ Nu par foarte armonioase relaţiile tale sociale. Ai ceva de obiectat, nepăsarea celor din jur te scandalizează! Dar cel mai bine e să încerci să-i faci pe nesimţiţi să se certe într ei! Prima parte a zilei este sub semnul lui Marte – efort şi dinamică. Nu fi preocupat sau îngrijorat de nerealizări, Cosmosul are alte priorităţi şi o altă scară a valorilor decât noi. Totul este bine, şi vorba câtecului, „aşa stă scris în stele”. Şi nu uita vorba anglo-saxonă: „No news – good news !” In a doua parte a zilei lucurile par să se aranjeze într-o ordine cât de cât fireasca…

BALANŢĂ Persevereză pe calea anunţată, respectă promisiunile. Eşti aprobat şi la serviciu şi acasă, după caz. Ai o formă bună fizică, dar nu exagera. Nu pleca la drum lung în a doua parte a zilei! Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor. O discuţie din a doua parte a zilei îţi poate clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control. O propunere sau chiar o ofertă, fii atent, verifică cu multă grijă.

SCORPION Dacă îţi place acţiunea, evenimentele, loviturile de teatru – astăzi nu vei fi dezamăgit! Poţi să râzi cât vrei, râsul ucide prostia, se spune în Orient. Dar nu te băga în troacă… Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Astăzi, conjunctura astrală sugerează că trebuie să fii mai reţinut. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că te-ai grăbit, ca întotdeauna. Nu îţi face procese de conştiinţă inutile. Viaţa merge înainte şi datele se schimbă mereu.

SĂGETĂTOR Unele riscuri în viaţa de cuplu, în duo, dacă este cazul. Eşti bănuit pe nedrept, în general. Nu te justifica, cine se scuză, se acuză! Vorbeşte calm, frumos şi fă declaraţii de dragoste… De asemenea, trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit imediat. Astăzi poţi să dai consistenţă necesară eforturilor şi să eviţi inactivitatea. Puţin sport nu ar strica, ceva la sala de forță, este încă prea frig pentru afară, în natură.

CAPRICORN Păstrează-ţi secretele, este preţul succesului! Dar nu uita că faci parte dintr-o familie, sau eşti în duo, unde totul se împarte. Poate găseşti şi un sfat bun, sprijin, solidaritatea contează! Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa. Energia ta vitală este în creştere, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii tai sunt foarte ocupati. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare, cu aplicaţie directă la bugetul tău, al familiei tale.

VĂRSĂTOR Nu este prea devreme să te pregăteşti pentru mica vacanță de Sf.Paști, dacă este cazul. Sau orice înseamnă studiu, carte, învăţătură, perfecţionare. În perioadele de criză dosarul contează mai mult! Profesional treburile par să meargă, astăzi, ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple rapid de bani. Trebuie să faci bani, nu să te gândeşti la ei! Astăzi te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indrăzneţe, mai ales dacă lucrezi in domeniul creaţiei, modei, artei.

PEŞTI Adoptă un stil liberal în această zi de luni. Adică spune fiecăruia şi oricui că are dreptate, la serviciu şi acasă. Apoi fă tot cum te taie capul! De aceea, ai o zi cu rezultate discutabile! Ai multe pe cap, dar cu un zâmbet larg de „sunt un om bun” o sa supravieţuieşti. Mai ales că eşti obosit şi nedormit! Fii mai pragmatic, dar nu zgârcit. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile cum ar fi să scapi de lucrurile nefolositoare din casa, sau de la birou.

