Horoscop 31 martie 2020. O zodie are probleme marţi: Trebuie să fii foarte atent la cheltuieli

BERBEC Luna îţi indică să te preocupi mai ales de resursele tale, să le verifici, fără să faci multe valuri. Astăzi eşti ceva mai neinspirat, nu-ţi impune propria viziune, propriile idei. Astrele te avertizează astăzi de ceva „praguri” peste care se poate trece cu obisnuita soliditate si perseverenţă, specifice zodiei, pentru că astrele iţi sunt binevoitoare. Astăzi te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indrăzneţe, mai ales dacă lucrezi in domeniul creatiei. Creaţie care poate fi un nou fel de zacuscă de ciuperci, sau o variantă de tocaniţă à la jupâneasa facută din conservele din stocul de acasă.

TAUR Trebuie să fii foarte atent la cheltuieli. Dacă este cazul, la depozite bancare, conturi, rate, carduri, investiţii, dividente, rente, dobânzi – la toată nenorocirea asta financiar-bancară! Doar eşti născut în zodia banilor şi a propietăţilor. Născut, însă, sub semnul lui Venus, protectoarea zodiei Taurului trebuie sa începi să înţelegi că dragostea, confortul şi sănatatea sunt elementele fundamentale ale existenţei tale. Nu iti face iluzii inutile cu unele relaţii sociale pe care le ai, sau despre unii prietenii care şi unii şi alţii sunt serviabili atâta timp cit le poţi oferi ceva in schimb. Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Trebuie să faci bani, nu să te gândeşti la ei!

GEMENI Ţine-ţi prietenii aproape şi duşmanii şi mai aproape. Pe rețelele de socializare, desigur. Daca nu ştii ce se bârfeşte, nici nu ştii ce măsuri să iei. Sigur, dacă vrei să iei măsuri pentru că o bârfă rămâne o simplă bârfă! La acest sfârşit de martie eşti într-o perioadă buna. Alege cu grijă, anul acesta oferta este cam proastă. Şi nu uita sfatul meu: nu amesteca utilul cu plăcutul. Steaua Vega iţi indică astăzi o zi în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovada de inspiraţie, atât în relaţiile familie cât şi în afacerile la distanță. Astăzi nu trebuie să faci nici o plată, să nu cheltuieşti decât pentru strictul necesar.

Horoscop 31 martie 2020. O zodie are probleme marţi: Trebuie să fii foarte atent la cheltuieli

RAC Este bine să nu te implici în discuţii cu semnele de foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi. Fericiti fie făcătorii de pace, iar astazi o sa te numeri si tu printre ei, pentru ca aplanezi cu multa diplomatie un conflict din familie. Nu că ai avea un talent anume, dar astăzi eşti la momentul potrivit în locul potrivit. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie. In aceasta perioadă, cu aspecte complexe, unii dintre Raci nu se simt în largul lor, anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică. Statul acasă își arată colții…

LEU O zi în care muşchii joacă un rol important. Trebuie să strângi bine din fălci ca să nu „muşti” rău de tot pe cineva. Sau să râzi în hohote sonore când nu trebuie. Aşa „vrea muşchii tăi”! Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate haotică te face nervos şi obosit. Iar pe de alta parte te face să nu obţii rezultatul dorit şi poți pierde încrederea celor din jur. Un aspect negativ se referă la risc financiar – nu da şi nu lua bani cu imprumut! Nu te lasa copleşit de rutina zilnică, căuta să te distrezi şi să legi noi prietenii. Pe net, stai acasă, că nu e foc!

FECIOARĂ Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. In aceasta perioada ai ceva noroc. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi o viaţă socială mai densă, mai reuşită. Pe FB, sau pe Skype, desigur! Astăzi este o zi foarte prielnică profesiei, meseriei, activităţii tale. Fecioarele şi flăcăii care dau examene sau interviuri sunt avantajati de astre. Sigur examenul poate fi şi in bucatarie, pentru o cină selectă în doi, sau patru dacă socotiţi şi pisica şi căţeluşul, dar neapărat după ce studiaţi cartea de bucate. Carte de bucate care poate fi Sanda Marin, cea mai răspândită prin gospodarii in ultimii 80 de ani. Sau, pentru persoanele iniţiate, o copie după un manuscris unicat al lui Nicolas Flamel „1111 feluri magice de mâncare bună pentru corp şi suflet” lucrare scrisă pentru iubita lui soţie Pernelle. Se spune că cei doi, Nicolas Flamel şi soţia sa Pernelle, ar fi dobândit imortalitatea. Asta, pentru că au mâncat bine și nu țineau cont de zvonuri…

Horoscop 31 martie 2020. O zodie are probleme marţi: Trebuie să fii foarte atent la cheltuieli

BALANŢĂ O atitudine de genul „toţi o să avem de câştigat” este recomandată. Relaţiile cu persoanele născute in semne de aer şi foc sunt azi armonioase, dar nu şi cu cele din semne de apă şi pământ. Este mai bine sa iei tu initiativa ca sa te bucuri de elementul surpriza, decât să te trezesşti în faţa unei situatii in care esti in defensiva. Cu toate că nu îţi place, astăzi trebuie să iei tu mai întîi atitudine. Ai o ocazie socială ca sa ieși în lume. Nu o rata, pentru că pe lânga profesionalism ai nevoie şi de relaţii pentru o carieră de succes. Din nou, ce vrei, viaţa se repetă din lipsa de imaginaţie, ai acelaşi gen de probleme în dragoste, în familie, pe care ai jurat să nu le mai ai niciodată!

SCORPION Luna îţi indică că ai nevoie de aer curat pentru organism şi de idei noi pe planul mental. Trebuie să-ţi “aeriseşti” stilul de viaţă, să ai un orizont de vedere în ceea ce faci! Nu vinde blana ursului din padure, nu promite ceva în afara posibilitaţilor tale, pentru că mai târziu s-ar putea să produci decepţii nemeritate. Ai un loc de munca decent, poți să lucrezi la domiciliu, ceva prieteni, o legatură stabilă, un acoperiş deasupra capului, şi un mobil. Nu mai bombăni, că poate fi mai rau! Arta de a face avere are două căi: să câştigi mult şi să consumi puţin. Confucius spunea că ţăranul chinez este un om fericit şi sănătos pentru că este modest şi harnic. Pe atunci nu existau bănci.

SĂGETĂTOR O perioadă favorabilă pentru reuniunile de familie, sau o seară plăcută cu prietenii. Acasă. Dimineaţa începe târziu, iar atmosfera de anotimp incert și de molimă programată te trage la distracţie, dans şi… mult somn! Sinergia planetelor şi a indicatorilor astrologici îți indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Banii şi veniturile, în general, sunt bine aspectate, încasările pe care le aştepţi vor veni, totuşi, este adevărat că nu la valoarea pe care o speri. Doar este sfârşitul lunii, nu al Lumii!

Horoscop 31 martie 2020. O zodie are probleme marţi: Trebuie să fii foarte atent la cheltuieli

CAPRICORN Nu primeşti nicio veste. Este de bine, înseamnă că totul este normal. Pluton cel ciudat, aflat de o veşnicie în zodie te ajută să-ţi regenerezi eficient şi relativ rapid energia psihică. Astăzi sănătatea ta este bună, iar banii nu sunt foarte rari la tine in buzunar. Ai, deci o zi bună! Dupa citeva zile care au fost aşa şi aşa, stelele iti surid din nou. Ai noroc şi în dragoste si in afaceri, dar afaceri in familie, doar stai acasă! În special la orele prânzului evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa.

VĂRSĂTOR Luna îţi provoacă sentimente complexe. Regreţi şi ai speranţă, în acelaşi timp. Se pare că prezentul te îngrijorează, de aceea te refugiezi în trecut şi viitor! Nu pleca la drum lung, stai acasă! Astăzi primeşti si dăruieşti multă afecţiune. Este o perioadă excelentă pentru legăturile amoroase (întărirea celor vechi sau stabilirea unor noi relaţii). Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Vărsătorilor de apă, dar paradoxal zodie de aer, de a rezolva problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile. Poţi găsi ceva informaţii care să te îndrepte către o afacere nouă. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit imediat.

PEŞTI Domeniul sentimental este bine aspectat. Relaţiile sociale sunt bine văzute de conjunctură. Întăreşte-ţi propria viziune profesională sau sentimentală şi eliberează-te de influenţele nefaste! Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Astăzi, conjnctura astrală sugerează că trebuie să fii mai reţinut. Până la urmă iei o hotărâre, dar poți constata că te-ai grăbit, ca întotdeauna. Nu îţi face procese de conştiinţă inutile. Viaţa merge înainte şi datele se schimbă mereu. Cu informaţiile pe care le-ai avut ai luat o hotărâre care a părut că este cea mai bună. Doar nu eşti propriul duşman ca să-ţi faci singur rău? Apoi datele s-au schimbat şi hotărârea nu ţi-a mai părut cea mai bună.

Horoscop 31 martie 2020. O zodie are probleme marţi: Trebuie să fii foarte atent la cheltuieli