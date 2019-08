BERBEC Astăzi poţi avea unele oportunităţi, fii atent, nu le rata! Eşti binedispus şi acest lucru este apreciat de anturaj. Ziua de azi este un prilej excelent să rezolvi unele probleme personale. Configuratia astrologica iti indica să nu te repezi să tragi concluzii gresite, sa ai suficienta răbdare, pentru ca lucrurile se vor lamuri. Vestile pe care le primeşti astazi, la mobil, din presa, prin e-mail sau reţele de socializare par ca sunt interesante, pentru că te gândeşti că este posibil să le foloseşti mai târziu. Poţi să ai o zi mai tensionată, din cauze meteorologice, aşa că nu te ofensa pentru orice întârziere şi nepotrivire de program.

Horoscop 30 august: Zodia care primește veștile bune pe care le așteaptă de mult timp

TAUR Cu toate că schimbi ritmul activităţii, accelerezi, nu este o zi în care să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. Ai răbdare! Deocamdată trebuie să foloseşti mijloacele pe care le ai. Astăzi aspectele benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai putin favorabile, aşa ca ai o zi aproape cenuşie, fara evenimente notabile! Nu-ţi imobiliza capitalul sentimental in afaceri pe termen scurt, decât daca intrezareşti un faliment apropiat al relatiei de amor curente. Un pic de egoism şi de elitism bine temperat nu-ţi strică astăzi. Este bine să creionezi anumite limite pentru anturaj, colegi, prieteni. Pune-i la punct şi o să ai numai de câştigat. S-au folosit cam mult de tine, nu crezi?

GEMENI Traversezi această zi de vineri cu calm şi încredere în forţa convingerilor tale! Dar, nişte lucruri neterminate din trecut te bântuie şi îţi strică cheful. Încearcă să dregi ceea ce se poate! Horoscopul este slab aspectat, dar ai configuraţii minore faste mai ales in domeniul afacerilor cu amanuntul, comerţului, în general. Proiectele tale de viitor suferă de un defect major – se bazeaza mai mult pe întamplare decat pe planificarea abila a fortele proprii! Pe de altă parte zodia ta este zodia intelectului. Ai idei grozave, strălucitoare chiar, dar nu le pui în aplicare. Un parteneriat cu o „zodie muncitoare”, care să realizeze proiectele tale, nu ar fi o idee prea rea.

RAC De obicei refuzi să fii tranşant, să iei decizii dure. Dar, se întâmplă lucruri care te avantajează pe termen lung. Dorinţa de a ajuta pe alţii, hărnicia şi genul armoniei dau rezultate. Azi trebuie sa zâmbeşti şi să-ti pastrezi calmul, mai ales daca auzi si vezi lucruri neplăcute; mănâncă alimente naturale si evită dulciurile industriale. In urma unei analize cinstite şi atente trebuie sa lasi deoparte problemele care nu sunt ale tale si sa te concentrezi pe propriile interese, pe interesele familiei tale. La serviciu, la muncă, unde îţi petrecţi dimineţile şi uneori toată ziua, te bucuri de o eficienţă mărită, aşa că profită şi rezolvă, finalizează, termină proiectele, lucrările mai dificile.

LEU Astăzi te poţi bucura de înţelegerea celor din jurul tău. Fie că este o problemă de serviciu, sau de familie, de cuplu. Legea socială a lui Ohm: “fii om cu mine, ca să fiu om cu tine!” Evită astăzi orice lucru, vorbă, faptă sau gest care pot avea o implicaţie sau un aspect din domeniul legal sau al jurisprudentei. Experienta este suma greşelilor care dor cel mai mult. In dragoste este bine sa-ti recunosti greselile, mai ales pe cele neimportante! Rasfatul propriu mai marelor feline nu te ocoleşte in ziua de azi. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile în suspensie.

FECIOARĂ Eşti un pic plictisit şi foarte obosit. Faci planuri de vacanţa de Rusalii. Voinţa şi perseverenţa ta trebuie să ţină cont de resursele fizice limitate pe care le ai. Şi de oboseala cronică! Magia relatiilor sociale este cam departe de modul tau direct de abordare. Nu te băga în discuţii tensionate, pentru că ai altceva mai bun de făcut şi mai profitabil.Totusi, astazi vei avea castig daca vei adauga si un zambet. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine. Cu toate că este vineri, sfârșitul săptămânii de lucru și ești obosit, eşti favorizat, mai ales în domeniile legate de familie şi cămin. Poţi realiza ceea ce ţi-ai propus de mai mult timp.

BALANŢĂ Ai de câştigat dacă cooperezi, dacă eşti un bun partener. Chiar dacă eşti în situaţia de a ieşi din tabieturile tale, nu ezita. Poţi avea unele surprize plăcute, spun aspectele favorabile. Nimic nu te multumeste azi si esti convins ca meriti mai mult. Poate că da, poate că nu, dar nu te astepta la minuni. Primeşti veşti, unele bune, despre proiectele tale pe termen lung, dar altele te fac să schimbi nişte planuri. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic ! Îţi faci planuri peste planuri. Un umanism naiv si bunatatea caracteristice zodiei te fac vulnerabil la santajul sentimental paracticat de una dintre realatiile tale. Fii atent şi nu promite nimic!

SCORPION O zi densă, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de lucrări. Nu intra în discuţii contradictorii cu semnele de apă şi de foc, mai ales cu Racii şi Leii. Nu amâna lucrurile! Astăzi nevoia ta de armonie şi de linişte şi pace este imperioasă, te simţi obosit! Pentru tine este o perioadă complexă, dar care poate fi chiar monotonă. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane potenţial ostile, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune. Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. Dragostea este bine aspectată. Proiectele începute astăzi, au toate şansele să fie benefice.

SĂGETĂTOR Forţa atuurilor tale e hotărâtoare. Urmăreşti valorificarea lor, creşterea calităţii vieţii tale. Aşteaptă momentul potrivit, în cursul zilei de azi. Dar, nu forţa rezolvarea, ai răbdare! O zi excelenta pentru centaurul sentimental din tine. Iti prieste orice discutie la o cafea si faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajuta astazi chiar fara să-i bati la cap. Veşti bune de la rude şi prieteni. Astăzi este o perioadă de timp legată de protecţie. În aceiaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea. Protecţia însemnând tot ceea ce te face să te simţi bine şi în siguranţă, de la bani la o vorbă bună, de la un gest de prietenie la o promisiune avantajoasă, de la o carte bună la un sfat de taină cu prieteni adevăraţi.

CAPRICORN O zi banală, obişnuită. Fii prudent şi precaut, în special în convorbirile la mobil! Nu lăsa lucrurile neclare, precizează ceea ce te interesează! Ai probleme, dar nu te văicări, acţionează! O veste mai pe seara, dar nimic interesant, pâna la urma. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Nimeni nu te obliga să le faci pe toate impecabil şi în timp record. Dar trebuie să te străduieşti mai mult, aşa, pentru imagine si posibilele laude pe care poti sa le primesti! Stelele te avantajeaza astazi in relatiile cu semnele de pamant și foc. Este bine sa ocolesti nativii nascuti sub semne de aer si apa.

VĂRSĂTOR Primeşti unele veşti şi noi posibilităţi te încântă. E foarte bine, dar nu exagera cu euforia până nu verifici cum stau, de fapt, lucrurile. În general e o zi bună, dar… întotdeauna e un dar! Nu te repezi să tragi concluzii după ce ai evaluat situaţia cateva minute, lasă decizia până mâine, că noaptea este un sfetnic bun! O zi bună, după cum spuneam. Te-ai mai liniştit după grijile din ultimul timp. Trebuie sa-ţi adaptezi şi regimul alimentar şi totul va fi bine! Astăzi este o perioadă care te avantajează, mai ales în dragoste. Charisma, magnetismul personal, îţi este în creştere, lucru de care poți să profiţi, mai ales dacă eşti implicat în politică sau afaceri. Astăzi nu sunt semne de câştiguri importante, aşa încât nu risca degeaba.

PEŞTI Ai o mare dorinţă de lucruri de calitate, de tandreţe şi armonie. Profită de bunăvoinţa stelelor şi îmbunătăţeşte-ţi calitatea vieţii sociale. Seară plăcută, pe care o poţi face memorabilă! Dimineaţa este dedicată in special lucrarilor urgente in care vei risipi multă energie. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare. Cerul înstelat deasupra şi adevărul in inimă – daca adaugi si puţin mai multă dragoste ai tabloul zilei de azi pictat de astre. Mai multă prudență nu a stricat nimanui. Mari iubitori de natură sau de spaţii largi, o parte din nativi vor decide să plece la cumpărături. Ferește-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele nu te avantajează.

