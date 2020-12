Horoscop 22 decembrie. O zodie este în culmea disperării: Efortul te doboară azi, trebuie să faci o pauză

BERBEC O zi în care configurația astrologică îți aduce noroc bun. Mai în toate domeniile. Dar poţi să ții cont și de sfaturile prietenilor și ale membrilor familiei, pentru programul sărbătorilor! Confuzia şi dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calităţi poetice, dacă dai dovada de abilitate şi nu vorbeşti prea mult! Astăzi ai chef sa manânci ceva special, poate o salată finlandeză, înaintea mâncărurile grele şi indigeste de Crăciun.

TAUR Dacă eşti la serviciu trebuie să ții locul celor plecați în vacanță. Nu te speria, stelele arată o perioadă calmă, liniştită pentru tine, în care poţi să faci ordine prin fişiere și în gânduri. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor ceva mai importante. Păstrează-ţi calmul şi umorul, mai ales în relaţiile de familie. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună.

GEMENI Dimineață densă, fie că eşti acasă, în vacanță, sau cu munca la domiciliu, fie la serviciu, undeva. Domeniul favorizat este cel sentimental, poate întâlnești pe cineva, cumva, pe seară, pe net, poate la un serial nou pe Netflix. Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă – nu este bine să încremeneşti în poză. Trebuie să ştii cel mai bine acest lucru, doar eşti ca argintul viu. Mercurul este metalul zodiei! Dar uneori uiţi lucrul acesta, mai ales dacă anturajul este obtuz şi mediocru.

RAC Energia şi optimismul îţi revin treptat, continuă cu ceea ce ai de făcut. Conjunctura arată că, pe plan mental, eşti motivat şi într-o stare de spirit bună. Nu pleca la drum lung. Cu moderaţie, mai ales în relaţiile cu anturajul şi poate şi cu atenţie la cumpărături, poți evita neplăcerile. Trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare.

LEU Trebuie să mai ai răbdare pentru interesele tale personale, aspectele nu te ajută prea mult. Astăzi ai o imagine care poate fi mult îmbunătăţită, mai ales dacă nu te enervezi când eşti contrazis şi nu te repezi să dai sentinţe! Nu încerca sa impui anturajului si lumii intregi propriul sistem de referinta, ci mai bine respecta regulile jocului – asta ca sa obţii ceea ce vrei.

FECIOARĂ Petrecerile și efortul pe care o să-l faci de Crăciun și Revelion, te doboară astăzi. Un paradox temporal! Trebuie să faci o pauză și mai ales să modifici comportamentul alimentar. Mâncare ușoară, salate, fructe și mult, mult somn. Stelele iţi recomandă sa nu intri astazi in competitie cu persoane nascute in zodia Berbecului sau a Leului, in general cu semnele de foc. Pe seară un procent dintre Fecioare se gândeşte la o cină festivă, poate în doi.

BALANȚĂ Conjunctura astrologică indică o perioadă favorabilă, dar, astăzi, atenție ce cumperi și cât cheltuiești. Moderație la regimul alimentar. Amână ce nu poți rezolva, este o metodă verificată. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Stelele spun să te plimbi prin Mall, sau macar printr-un supermarket local in căutarea unui obiect dragut, util şi poate chiar şi ieftin, poate cadouri de Crăciun. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat.

SCORPION O zi nu prea grozavă. Astăzi trebuie să stai liniştit şi să aştepţi ca ziua să treacă în linişte şi fără necazuri. Nu te implica în nimic important, doar activitatea minimă cotidiană. Nu te băga în chestiuni care nu te privesc, mai ales dacă este viața intima a unui coleg, a unui prieten, a unei rude. Limitează-te la trăncăneala mondenă obişnuită.

SĂGETĂTOR Astăzi te simți chiar bine pentru că te simți în relativă siguranță iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieții! Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul la serviciu, sau cu familia, dacă eşti în vacanță şi stai acasă în acestă perioadă.

CAPRICORN Atenţie la vremea schimbătoare, la incidentele pe zăpadă, la munte, la băuturile reci. Chiar dacă nu este ziua ta de naștere, poți primi mici atenţii, cadouri, de la membrii familiei şi/sau prieteni. Fraza care „se poartă” este : “voi vă faceţi treaba voastră, eu mi-o fac pe a mea”. Şi se adugă : “O să avem cu toţii de câştigat!”. Viaţa este o continuă succesiune de imagini şi iluzii…

VĂRSĂTOR Domeniul familiei, al parteneriatului de viață este avantajat de conjunctura astrologică. Poți profita ca să stabilești unele lucruri cu jumătatea ta, să faceţi împreună planuri pentru 2021. Experienţa acumulata, antrenamentul social, până la urmă, din discuţiile avute în ultimul timp cu colegii şi cu rudele, te avantajează sa fii elocvent şi să ai astăzi ultimul cuvânt.

PEŞTI Trebuie să fii energic, dinamic, ca să poți rezolva satisfăcător problemele de la serviciu și/sau de acasă. Pe seară poți să faci vizite în familie, după caz, poţi primi o veste, poate o invitaţie la o zi de naștere. Astăzi ai prilejul de excepţie să întâlneşti o persoană deosebită. Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi.

