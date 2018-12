Horoscop 2019. Zodiile care vor avea parte de mari schimbări în anul ce urmează! Ce ne așteaptă pe fiecare. Previziunile lui Mihai Voropchievici

Iată ce a prevăzut faimosul numerolog pentru perioada următoare, la Antena 3.

HOROSCOP. Berbec

Este un an cu multe schimbări majore şi schimbările astea pot veni sau surveni de la o zi la alta. Este un an în care Berbecii trebuie să stea bine ancoraţi, bine pregătiţi şi cu urechile ciulite. Pentru că aceste lucruri care vin asupra lor nu trebuie să treacă. E un fel de oportunism şi Berbecii ştiu să se planteze exact acolo unde sunt oportunităţi, dar anul viitor e un an cu foarte multe oportunităţi, iar toate schimbările astea sunt fantastic de benefice, sunt majore. Schimbările vin din toate planurile. Un an cu mari schimbări pentru Berbeci.

HOROSCOP. Taur

Pentru Taur care e mai molcom, mai domol, mai liniştit aşa, anul viitor va tinde să forţeze şansa, norocul, să vrea poate mai repede, pentru că a fost un an 2018 mai greoi, mai anevoios cu multe necazuri, i-a pus la probe de încercare de multe ori, iar acum runa îi sfătuieşte să dea dovadă de mai multă răbdare anul viitor, pentru că toate lucrurile benefice şi surprizele plăcute vin la oamenii care ştiu să aştepte. Cu alte cuvinte, festina lente. Grăbiţi-vă încet şi aveţi răbdare, pentru că toate lucrurile vor veni dar nu când vreţi voi, la momentul respectiv. Nu e bine pentru că a-ţi putea strica echilibrul ăsta care vi se oferă din Univers. Ele vin exact atunci când trebuie.

HOROSCOP. Gemeni

Este un an extraordinar de benefic, cu multe opţiuni, dar două din opţiunile de bază pentru anul viitor, şi aici doresc cam de mult treaba asta şi abia la anul se împlinesc o parte din ele. A se muta din casă, a-şi construi o casă. Sunt cei care trăiesc într-o familie mai mare, cu socrii sau cu părinţii. Este anul când ei îşi pot cumpăra o locuinţă, dar la fel de bine este anul când pot opta pentru o schimbare de job mai bună, pentru că opţiuni vor fi fantastic de multe anul viitor şi cum ei sunt foarte buni în comunicare vor excela în a comunica, a căuta ceva care să-i atragă, să fie pe domeniul lor. O schimbare de serviciu foarte benefică, cu toate acestea fiind o zodie dublă şi enunţul runei este tot la dublu: Veţi acţiona foarte favorabil într-una din cele două situaţii pe care le veţi avea la îndemână. Ori mutarea din casă, ori schimbarea de serviciu. Dacă schimbarea de serviciu este mai benefică şi cu partea financiară mai mare, atunci e cu bătaie dublă. Pentru că având mai mulţi bani îşi pot cumpăra o locuinţă mult mai repede.

HOROSCOP. Rac

Sunt tot anul în aşteptarea unor schimbări, unor lucruri foarte interesante şi acestea vin periodic. Este un an totalmente pentru Raci cu schimbări în toate domeniile. Sfatul este: fiţi pregătiţi să întâmpinaţi aceste schimbări şi luaţi-le pe acelea care sunt mai benefice şi amplificaţi-le.

HOROSCOP. Leu

Este un an fantastic de benefic în consolidarea poziţiei lui. Și în societate, şi în familie, şi acasă, şi la serviciu. Trebuie să se împartă cam în patru direcţii, să aibă toate opţiunile pregătite. Pentru că la serviciu, poate să vină o ofertă nouă, să găsească o nouă colaborare, ceva mai bun. În familie, poate să se înmulţească familia, să mai vină un nepoţel sau un copil sau mă rog în funcţie de vârsta respectivă pentru fiecare. Dar în societate, în primul rând, Leul ştie să strălucească. Și i se spune că anul ăsta trebuie să te preocupi mai mult de persoana ta, să arăţi mai bine, să fii mai grozav şi să te duci acolo unde îţi e locul.

HOROSCOP. Fecioară