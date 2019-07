BERBEC O iei de la capăt, de unde ai rămas săptămâna trecută. Atenţie, eşti în criză de timp ! Nu dispera, nu poţi să le faci pe toate, dar poţi să te descurci în labirint, să găseşti firul Ariadnei! Eşti bine dispus şi acest lucru îţi atrage bunăvoinţa anturajului. Chiar şi a unor persoane importante din viaţa ta. În a doua parte a zilei, o veste sau o întâlnire care îţi face plăcere. Este bine să eviţi, daca poţi, subiectele cu caracter delicat. Lămureşte programul tău de astăzi şi unele “răceli” cu partenerii, fie că sunt de afaceri, sau de amor.

TAUR Ai relaţii sociale bune, prietenii tăi sunt bine plasaţi în societate. Roagă-i să te ajute, numai dacă eşti sigur că stă în puterea lor. Nu uita, viaţa e o permanentă înfruntare de interese! Conjunctura îţi este favorabilă, accelerează! Astăzi, lasă analizele sofisticate pe altă dată. Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discutiile avute in ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajeaza sa fii elocvent si sa ai ultimul cuvant. Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensă pe cat ai dori. In orice caz, trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţa.

GEMENI Evenimentele, faptele, se succed cu rapiditate. Chiar tu, care eşti ca argintul viu, ţii ritmul cu greutate. Trebuie să mergi la esenţial, nu pierde timpul, oportunităţile sunt rare! Iluziile pe care ţi le-ai facut in ceea ce privea pregatirea şi performanţa unor persoane din anturajul tau se spulberă astăzi ca fumul de ţigara! Este marţi, ziua lui Marte, trei ceasuri rele, dar nu se știe care: zi de cumpărături sau de călătorie, de plecare undeva, cumva, ca să ai timp să rezolvi problemele. Nu-ţi fă niciun program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Nu ai frică, păstrează speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!

RAC O zi care pare bună şi relaxantă pentru racuşorul defensiv şi sentimental care eşti. Cei din jur te ajuta astăzi făra să-i baţi la cap.

Nu accepta cu nici un pret sfaturi garantate si substante ciudate pentru cura ta de slabire, mult sport, multa miscare sunt infinit mai bune. Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Pe de altă parte dragostea ta cea mare are unele acorduri false şi supără la sentimente, de aceea ar trebui sa te intrebi nu cât de mare este, ci pentru cât timp!

LEU Ai o idee fixă şi o melodie care te obsedează. Astăzi numai tu ai dreptate, numai convingerile tale sunt corecte. Ca să-ţi păstrezi locul de muncă, evită orice discuţie cu şefii, patronii etc. Relaţiile cu familia şi anturajul pot sa sufere unele modificari in sensul unei segregatii urmare repetatelor tale declaratii ca vrei sa pleci din ţară. Trebuie să te hotărăşti dacă chiar vrei să emigrezi, să schimbi totul, sau este doar o scuză ca să nu-ţi asumi responsabilităţi. Secretul este că peste tot este la fel, ba în unele locuri este mult mai rău decât în România. Da, dar până şi în Somalia este mai bine, că măcar acolo poţi să împuşti politicianiştii, la liber!

FECIOARĂ Eşti gata să iei decizii importante, să rişti. Dar, mai aşteaptă puţin, mai sfătuieşte-te şi cu cei din jurul tău, care îţi vor binele. Cu tot respectul, nu eşti tu deşteptul zodiacului! Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Ai ocazia sa-ţi faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, ce ai mai citit în ultimul timp. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Veşti bune de departe. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. La serviciu sau în societate încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renuntind la strategia, puţin recomandată, mai ales astăzi : „totul sau nimic”!

BALANŢĂ Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbările repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea aduc succes! O zi foarte potrivita ca sa iei inițiative curajoase, atat în domeniul tău de activitate, cât, mai ales, în relaţiile tale sentimentale. Confuzia şi dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calităţi poetice, dacă dai dovada de abilitate și nu vorbeşti prea mult! Dar atenţie, nu tot românul este poet! Şi ca burghezul lui Moliere o să constaţi că toată viaţa ai vorbit în proză. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Azi ai chef sa manânci ceva special. In lipsa unor alte satisfactii, dar nu te păcăli singur ca poţi sa slăbeşti mancând mult şi dulce!

SCORPION Astăzi trebuie să respecţi legile, scrise sau nescrise! Nu încerca să impui anturajului propriul tău sistem de referinţă, ci mai bine respecta regulile jocului ca să obţii ceea ce vrei. Ideile tale şi sentimentele sunt azi clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Pe plan social, curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi relaţii umane. Te poţi simţi foarte bine! Nu te repezi, din nou, să faci promisiuni. Şi, mai ales nu cataloga oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă, pentru tine, din care te alegi cu o imagine distorsionată asupra realităţii.

SĂGETĂTOR O zi mai animată, decât de obicei. Îţi aperi drepturile tale şi cele colective. Bate cu pumnul în masă, dacă ai dreptate! Nu te lăsa strivit de sistemul ticălos. Întotdeauna este o soluţie. Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă – nu este bine să încremeneşti în poză! Trebuie să ştii cel mai bine acest lucru! Dar uneori uiţi lucrul acesta, mai ales dacă anturajul este obtuz şi mediocru. Astăzi este o zi benefica semării hârtiilor, contractelor, finalizarii întelegerilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă, sau de negociere. Măcar un „addendum”, acolo!

CAPRICORN „Câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia!” Nu te baga in chestiuni care nu te privesc, mai ales dacă este viaţa intimă a unui membru al familiei, a unei persoane din jurul tău. Primele ore ale dimineţii nu prea îţi sunt prielnice. Evident, cine se scoală de dimineaţă este obosit toată ziua, acesta este adevărul şi proverbul adevărat. Dar cu moderaţie, mai ales în relaţiile cu anturajul şi poate şi cu atenţie la cumpărături, vei evita neplăcerile. Trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare. De asemenea, trebuie să continui cu aceleaşi metode verificate de până acum. O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului! Fii atent!

VĂRSĂTOR Se poate şi mai bine. Viata ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. Astăzi trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite. Mai ales dimineaţa, când eşti la muncă, sau la şcoală. Astazi ai o imagine care poate fi mult îmbunătăţită, mai ales daca nu te enervezi cand esti contrazis şi nu te repezi să dai sentinţe! Nu încerca sa impui anturajului și lumii intregi propriul sistem de referinta, ci mai bine respecta regulile jocului – asta ca sa obţii ceea ce vrei. Repet mereu şi lucrul acesta, poate odată şi odată chiar o să vrei să-l experimentezi, călcând-ţi pe propria vanitate de Vărsător. Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile, de orice sex, sau orientare sexuală ai fi.

PEŞTI Astăzi eşti bine-dispus şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă grijile legate de familie. Tot azi poţi primi un răspuns favorabil pentru una dintre problemele care părea misiune imposibilă! Perioada zilei de astăzi favorizează în special nativii care activează în învăţământ şi în comerţ. Stelele iţi recomandă sa nu intri astazi in competitie cu persoane nascute in zodia Berbecului sau a Leului, in general cu semnele de foc. Pe seară, un procent dintre nativele din Peşti se gândeşte la o cină festivă, poate în doi. Mâncare libaneză, portugheză, sau polineziana, nu prostii chinezeşti, paste italieneşti, vinuri româneşti şi gin englezesc sunt optiunile tale pentru cina festivă în doi!

Te-ar putea interesa și: