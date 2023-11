Portarul lui Rapidului, Horațiu Moldovan, a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști pe care Edi Iordănescu i-a avut pe teren în meciul cu Elveția. Se pare că euforia victoriei cu naționala din Țara Cantoanelor nu a trecut pentru goalkeeperul giuleștenilor. El a declarat pentru Digi Sport că visează ca tricolorii să joace în semifinalele turneului final.

Moldovan a avut o intervenție telefonică în direct în emisiunea DigiSport Special și a dezvăluit care este obiectivul său pentru turneul final din Germania. Portarul consideră că unitatea grupului va ajuta România să câștige orice partidă.

Cred că Elveția este o echipă din primele 10 ale lumii. Nu avem calitate ca și ei, dar am demonstrat că împreună putem învinge pe oricine.”, a declarat Horațiu Moldovan.

”Aș vrea să întâlnim echipe mari în fazele superioare. Ne pregătim pentru semifinală. Eu mă gândesc. Sper să ajungem cât mai departe. Am demonstrat. Avem victorii și nicio înfrângere.

În altă ordine de idei, Gică Hagi, antrenorul Farului Constanța, a ținut să îi felicite, printr-o scrisoare deschisă pe toți cei care au contribuit la performanța naționalei.

”În urma performanței pe care fotbalul românesc a realizat-o prin calificarea echipei naționale de seniori la Campionatul European din 2024, care va avea loc în Germania, Farul Constanța și Academia Gheorghe Hagi vă transmit sincere felicitări pentru parcursul excelent și mult succes la turneul final de anul viitor.

Cu acest prilej transmitem felicitările noastre și selecționerului Edward lordănescu pentru modul în care a reușit să formeze un grup unit, pentru performanța de a încheia neînvins această campanie, precum, bineînțeles, întregului staff și tuturor celor care au contribuit la acest succes.(…) Am considerat mereu că România nu duce lipsă de talente, România are foarte mulți jucători valoroși care ne pot oferi foarte multe momente incredibile. Ne bucurăm că această generație are acea mentalitate de a crede în propriile forțe, de a lupta mereu până la capăt (…)”, se precizează în scrisoarea lui Gică Hagi publicată de FRF.