„Suntem cea mai mare companie a acestei țări, cea mai valoroasă companie din România, care reprezintă undeva la 14% din capitalizarea bursieră de la BVB și an de an focusul nostru este de a mări considerabil investițiile în activele noastre, pentru că este foarte important să mărim durata de viață a echipamentelor pe care le operăm. Investițiile în centralele noastre cresc an de an, alocăm sume importante pentru mentenanță, dezvoltare, modernizare și retehnologizare.

Dacă în anul 2023 valoarea investițiilor s-a ridicat undeva la 300 de milioane de lei, anul trecut am închis undeva la 680 de milioane de lei și anul acesta preconizăm să avem undeva la 1,7 – 1,8 miliarde de lei, deci o creștere considerabilă. Asta înseamnă investiții atât în proiectele pe care le avem în curs de dezvoltare, cât și în proiectele existente unde schimbăm echipamentele.

Suntem într-un ritm extrem de alert în ceea ce privește investițiile, pentru că valoarea companiei crește în momentul în care investim în activele noastre pentru a putea avea un grad de disponibilitate al echipamentelor și, bineînțeles, o durată de viață cât mai ridicată pentru a produce energie electrică și, bineînțeles, pentru a ne face datoria față de Dispecerul Energetic Național”, a explicat el în cadrul unui interviu acordat pentru jurnalul.ro.