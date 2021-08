Haos total în Afganistan după ce talibanii au cucerit capitala țării. Atât cetățenii afgani cât și cei străini s-au grăbit să iasă din orașul afgan Kabul. Clipurile video postate arată mii de oameni panicați aflați chair pe pista aeroportului, încercând să urce cât mai repede în avioane pentru a putea părăsi țara.

Amintim faptul că inclusvi diplomații occidentali au părăsit capitala Kabul după ce insurgenţii talibani au preluat controlul asupra capitalei Afganistanului.

Anunțul a fost făcut de oficialii americani, potrivit cărora, diplomaţii au fost transportaţi către aeroport de la ambasada din districtul Wazir Akbar Khan. Același lucru l-a făcut și președintele Ashraf Ghani din Afghanistan. Odată cu plecarea acestuia, guvernul afgan a căzut, iar talibanii au preluat complet controlul țării.

Trebuie menționat faptul că duminică, talibanii au cucerit cu ușurință capitala afgană Kabul. Aceștia au instaurat deja un nou guvern și au anunțat din palatul prezidențial că „războiul s-a încheiat”.

Tot duminică, Pentagonul a autorizat un număr suplimentar de 1.000 de soldați americani pentru a ajuta la evacuarea cetățenilor SUA și a afganilor care au lucrat pentru ei din Kabul.

Pentru a găsi o soluție, în crusul zilei de luni, Consiliul de Securitate al ONU, format din SUA, Marea Britanie, Franța, Rusia și China, se va întâlni pentru a discuta situația din Afganistan, iar orice decizie a Consiliului se ia în unanimitate.

Amintim faptul că situația din Afganistan s-a agravat în ultimele săptămâni odată cu avansarea talibanilor în marile orașe ale țării. Finalul a avut loc duminică, atunci când mass-media și sursele au declarat că rebelii dețin controlul asupra tuturor punctelor de trecere a frontierei.

Totodată, duminică seară,militanții au spus că au intrat în Kabul și că au preluat controlul asupra palatului prezidențial. Președintele afgan Ashraf Ghani a oferit o serie de declarații legate de plcarea sa.

Mai exact, acesta a precizat că a părăsit țara „pentru a preveni masacrul”. În același timp, în noaptea de duminică spre luni, purtătorul de cuvânt al talibanilor, Muhammad Naim, a declarat că războiul din Afganistan s-a încheiat.

Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk

— Saad Mohseni (@saadmohseni) August 15, 2021