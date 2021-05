Actuala rundă de violență începe cu corupția palestiniană. Corupția are multe versiuni, iar cea de față are de-a face cu amânarea la nesfârșit a alegerilor palestiniene de către președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas. În săptămânile care au urmat deciziei sale, Hamas a căutat modalități de a-și dovedi influența asupra întregii populații palestiniene. Hamas e un start-up, o companie urmărind să-și conserve puterea politică, cea care le va oferi membrilor ei bani și influență asupra împrejurimilor.

Prin urmare, această rundă de violență nu are de-a face cu ocupația și nici cu libertatea religioasă. Are de-a face cu modul în care o conducere coruptă face tot ce-i stă în putință pentru a-și păstra puterea și influența, arată The Jerusalem Post.

După ce Abbas a amânat pe termen indefinit alegerile palestiniene, temându-se că Fatah va pierde puterea, violența a crescut în intensitate. Lumea se aștepta ca Fatah să piardă acele alegeri, primele organizate după aproximativ un deceniu. Hamas nu avea cum să nu câștige, ca și alte partide independente mai noi. Pentru Fatah, pierderea puterii înseamnă pierderea abilității sale de a plăti zecile de mii de susținători ai Fatah care sunt angajați de Autoritatea Palestiniană. E aceeași poveste a corupției prezentă pretutindeni, din nou și din nou. Puterea care în numele celor mulți îi servește pe cei puțini.

În consecință, Hamas a decis să se facă remarcată. Cum? Prin violență. Știind că Israelul va trece la represalii, făcând-o astfel să pară puternică. În Cisiordania s-a tras înspre oameni nevinovați care așteptau autobuzul în stație. Înjunghieri, aruncat cu pietre și cu cocktailuri Molotov: toate acestea se întâmplau frecvent în Cisiordania.

Ce se întâmplă în Israel

Între timp, în Israel, o dispută imobiliară în cartierul Sheikh Jarrah din Ierusalimul de Est, unde toți locuitorii dețin sau sunt eligibili pentru cetățenia israeliană (act de identitate albastru), se soldase cu un verdict al tribunalului districtual. Mai multe familii urmau a fi evacuate, iar proprietarii, evrei care cumpăraseră imobilele, urmau să-și exercite dreptul de proprietate după cum credeau ei de cuviință. Localnicilor nu le-a plăcut decizia, dar nici altora, care consideră că ea servește drept provocare ce periclitează echilibrul delicat din Ierusalimul de Est. Dar o hotărâre legală există, iar noi suntem cetățeni care respectă legea, respectă statul de drept și autoritatea judiciară. A o ignora înseamnă anarhie. Cu toate acestea, au început manifestații contra verdictului.

Pe de altă parte, pentru a complica lucrurile și mai mult, niște arabi din Ierusalim au lovit un tânăr ultra-ortodox într-un tren, au filmat incidentul și l-au pus pe TikTok, unde a ajuns viral. Toți cei implicați au fost arestați și condamnați. Atât acest incident, cât și manifestațiile din Sheikh Jarrah au constituit pretextul de care avea nevoie dreapta evreiască radicală. Conduși de parlamentarul extremist Itamar Ben-Gvir, ei s-au dus în Sheikh Jarrah și au demonstrat în favoarea controlului evreiesc asupra pământului, cerând toleranță zero pentru actele de violență ocazională și solicitând ca arabii să se supună legislației israeliene. Această provocare le-a servit extremiștilor din ambele tabere, și toată lumea a luat-o razna.

Hamas a exploatat situația și, împreună cu aliații ei din Mișcarea Islamică din Israel, a decis să radicalizeze situația. Ultimele câteva săptămâni au reprezentat luna Ramadanului, și ceea ce ar fi trebuit să fie o mare sărbătoare care celebrează respectul și viața în comun a musulmanilor și evreilor s-a transformat în terenul unui joc politic. Timp de mai multe nopți, după rugăciunile de la moscheea al-Aqsa, tineri palestinieni au început să arunce cu pietre și petarde în polițiști. Trebuie puse întrebările: De ce au intrat ei în moschee cu petarde? Cărui scop i-au servit aceste revolte?

Când poliția a trecut la represalii, ei s-au baricadat în moschee. Poliția a reacționat în forță. A fost cea mai bună idee? Probabil că nu. Invocând necesitatea unui răspuns la o „agresiune” contra moscheei al-Aqsa și a cartierului Sheikh Jarrah, Hamas a decis să lanseze rachete asupra Ierusalimului și a altor orașe. Israelul a declanșat represaliile, Mișcarea Islamică din Israel a început să incite populația. Revolte, evrei linșați, sinagogi și instituții arabo-evreiești incendiate de arabi. Toate acestea în vreme ce peste 2.000 de rachete erau lansate împotriva Israelului.

Milioane de oameni sunt blocați

Peste 3 milioane de oameni nu pot să meargă la muncă, la școală sau în vacanță – trebuie să stea lipiți de adăposturile lor anti-bombardament, în caz că le au. Sirenele urlă în nord, la granița cu Libanul. Hezbollah și organizații palestiniene libaneze încearcă să inflameze frontiera nordică.

Sunt lansate rachete și gardul de frontieră e compromis. În Iordania, câteva mii de manifestanți pro-palestinieni încearcă să treacă forțat granița cu Israelul. Bilanțul morților ia amploare. Israelieni, atât evrei cât și arabi, sunt omorâți de rachetele Hamas și în revolte. Palestinienii – atât luptători Hamas cât și civili – sunt uciși cu zecile. Așa arată războiul. Așa se desfășoară o tragedie. Acesta e prețul corupției și al setei de putere, al radicalizării și al extremismului.

Propaganda palestiniană mondială cere dreptate pentru Palestina. Unii revendică un singur stat. Alții cer desființarea Israelului. Alții nu vor decât să se termine cu violența. Palestinienii ar trebui să aibă propria lor țară, aici nu încape nici o îndoială. Dar dacă voi vreți dreptate, mai întâi spuneți-le conducătorilor voștri să înceteze definitiv cu violența.

Spuneți-le familiilor voastre și verilor voștri să se revolte împotriva corupției și să ceară o democrație care să le asigure drepturi civile pe propriile lor pământuri. Povestea, de data aceasta, nu este despre Israel. E despre conducerea palestiniană coruptă, bună de nimic. E despre Hamas și Autoritatea Palestiniană care tot continuă să mărească miza, imaginându-și că de data aceasta pariul va da roade. Ele riscă să distrugă țesutul vieții evreiești și arabe în Orientul Mijlociu.

Moderații ar trebui să se opună unei asemenea conduceri. În Israel noi demonstrăm de mai bine de un an contra guvernului nostru corupt și e posibil să vedem o schimbare. Ațintiți-vă mânia către conducerea voastră, cereți schimbare pe plan intern și dați-i afară pe cei care optează pentru violență și măsuri anti-democratice.