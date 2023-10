Organizația Hamas a primit o mare lovitură. Reprezentanții armatei din Israel au anunțat că l-au eliminat pe liderul responsabil pentru atacurile Hamas de la 7 octombrie, din kibuţuri. Acesta a fost ucis în Fâşia Gaza.

Nisam Abu Ajina, era comandantul Batalionului Beit Lahiya al Hamas. Potrivit armatei israeliene, Ajina i-a comandat pe teroriștii Hamas care au comis crime sângeroase în kibuţurile Erez şi Netiv Ha’asara pe data de 7 octombrie.

Reprezentanții armatei susțin că Ajina comandase anterior Forţele Aeriene ale Hamas. Totodată, el a lucrat la dezvoltarea unor drone şi parapante pentru Hamas. Aceastea ar fi fost folosite în atacul sângeros din data de 7 octombrie în Israel.

Benjamin Netanyahu a anunțat luni că „IDF şi-a extins pătrunderea terestră în Fâşia Gaza, o face în etape măsurate şi foarte puternice, avansând metodic”. Tot el susține că cea de-a treia fază a operaţiunii militare a fost începută.

