Simona Halep s-a decis să rupă tăcerea după dialogurile dintre ea și Ion Țiriac dezvăluite de miliardar. Campioana noastră spune că actualul președinte al Federației Române de Tenis (FRT) este dur, dar sfaturile acestuia au ajutat-o de fiecare datp.

„A fost lângă mine tot timpul în ultimii 5 ani. Există o legătură foarte specială între noi și mereu sunt motivată când apare la meciurile mele. Da, poate fi foarte dur câteodată. În ziua finalei cu Serena mi-a zis că nu contează dacă o să câștig sau o să pierd. Mi-a zis că e cea mai mare zi pentru mine și că trebuie să profit de acestă șansă, iar asta am și făcut. Mi-a dat și o îmbrățișare, un lucru pe care nu îl face de obicei”, a spus Simona Halep, citată de Tennis Head.

Dialog dur la Wimbledon

Reacția Simonei vine după ce Ion Țiriac a devoalat dialogul dur pe care l-a avut cu Halep în timpul turneului de la Wimbledon. „După primul tur de la US Open, am luat-o deoparte și i-am spus: să-ți fie rușine, să te uiți în oglindă și să-ți fie rușine față de mine, față de toată lumea. ‘Domnul Țiriac, nu mă luați așa’. Nu vrei să te iau așa? Du-te! Nu-mi mai da bună ziua. Spune ‘am vrut să păcălesc tenisul’, a povestit Ţiriac într-un interviu acordat fostului baschetbalist Virgil Stănescu.

A trimis-o acasă după primul meci

Țiriac a continuat seria afirmațiilor tari. „Eu nu am nicio relație cu Halep. Eu o bruschez din când în când. E natura mea, nu am cum să mă schimb. Nenorocirea e că, la sportul ăsta, am mereu dreptate. Încă nu știu de ce a câștigat Wimbledonul. După al doilea tur, i-am spus ‘fetițo, du-te acasă. Ia-ți catrafusele și du-te acasă. Dacă nu, intră acolo și mori pe teren. Ai atât talent și îl dai în toate părțile’.

Cu 10 minute înainte de finala de la Wimbledon mi-a zis ‘domnul Țiriac, am emoții mari, iar mă bate asta’. I-am spus să ia avionul și să plece acasă. Sau dacă nu, tu ești în finală la Wimbledon! Ştii ce e aia? Tu te duci acolo și mori pe teren. Nu există publicul acolo, chiar dacă ea a jucat de 100 de ori acolo”, a mai spus Ţiriac pentru sursa citată.

Simona Halep a câștigat finala de la Wimbledon 2019 după o finală fabuloasă în fața Serenei Williams adjudecată în două seturi. A fost al doilea trofeu de Mare Șlem din cariera Simonei după cel de la Roland Garros.

