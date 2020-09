Simona Halep s-a calificat, vineri, în sferturile de finală ale Turneului WTA de la Roma, după ce a trecut de Daiana Iastremska din Ucraina (locul 29 WTA), scor 7-5, 6-4.

Următoarea adversară a româncei va fi Iulia Putinţeva din Kazahstan (locul 30 WTA), care a trecut, tot vineri, de conaţionala sa Elena Rîbakina (18 WTA, cap de serie nr. 10) în trei seturi, 4-6, 7-6 (7/3), 6-2, după aproape trei ore de joc.

Ce spune românca despre revenirea la turneul de la Roma după o pauză prelungită, cauzată de pandemie? Ea recunoaşte că nu îi vine uşor să joace la un asemenea nivel, contra unor adversare puternice, însă iubeşte turneul din capitala Italiei şi se bucură că progresează de la zi la zi.

“A fost un meci dificil, mă aşteptam la asta pentru că e o jucătoare care loveşte puternic mingea şi nu prea ştii unde loveşte şi e greu să returnezi astfel de mingi. Dar mi-am revenit, am schimbat un pic jocul, am jucat un pic mai departe de ea şi am încercat să înalţ şi mingile un pic. După ce ea s-a dereglat un pic, am început să fiu şi eu mai agresivă.

Şi în al doilea set a schimbat un pic jocul şi nu a mai greşit atât de mult şi atât de uşor. În schimb, serviciul ei este foarte greu de returnat, are un kick extraordinar. Este o jucătoare tânără, foarte bună şi meciurile contra ei sunt destul de grele, cum a fost şi al meu. Chiar dacă a fost primul, l-am simţit foarte greu.

Am servit foarte bine astăzi, încep să-mi reglez ritmul, dar nu e uşor după atâta pauză să vin din nou în turneu şi să joc cu adversare foarte puternice, dar îmi place la Roma şi mă bucur că văd progres de la zi la zi”, a precizat Simona Halep pentru Digisport.

Teoretic, românca ar trebui să aibă un meci uşor contra Iuliei Putinţeva, pe care a mai învins-o şi în acest an, în luna ianuarie la Australian Open, cu scorul de 6-1, 6-4.