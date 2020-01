Reacţia MFE a venit în urma postării fostului ministru al Transporturilor Răzvan Cuc pe pagina sa de Facebook, conform căreia Comisia Europeană a trimis o notificare de suspendare a finanţării din fonduri europene pentru autostrada Sibiu-Piteşti din cauza unor probleme pe mediu.

Ce a transmis MFE

De asemenea, MFE precizează că solicitarea Comisiei Europene pentru informaţii suplimentare nu afectează în niciun fel implementarea proiectului, care este în desfăşurare.

„Cererea de finanţare a fost transmisă Comisiei Europene spre evaluare în data de 25 octombrie 2019. În data de 23 decembrie 2019, CE a solicitat autorităţilor naţionale informaţii suplimentare cu privire la proiect. Termenul pentru răspunderea la solicitarea de informaţii din partea CE este de două luni de la primirea scrisorii. Solicitarea CE nu afectează în niciun fel implementarea proiectului, care este în desfăşurare. Comisia Europeană nu a transmis nicio scrisoare de suspendare. Documentul transmis de Comisie se numeste scrisoare de observaţii”, explică MFE.

Comisia Europeană are la dispoziţie trei luni pentru adoptarea unei decizii

Potrivit regulamentelor europene, spune MFE, Comisia Europeană are la dispoziţie trei luni pentru adoptarea unei decizii de aprobare de la momentul transmiterii.

„În situaţia în care se solicită informaţii suplimentare, se suspendă curgerea acestui termen de trei luni până la primirea răspunsului din partea României. Echipele implicate în pregătirea proiectului lucrează la finalizarea răspunsului la solicitarea de informatii transmisă de CE, răspuns pe care îl vom transmite în timp util”, dă asigurări MFE.

Specificațiile și valoarea proiectului

Proiectul, în integralitatea sa, are o lungime de 122,11 km, fiind divizat în cinci secţiuni ce traversează trei judeţe: Sibiu, Vâlcea şi Argeş.

În etapa 1, pentru care se cere finanţare, se vor construi 53,58 de kilometri de autostradă, inclusiv 6 noduri rutiere, 28 poduri şi pasaje, 10 viaducte, un tunel, o parcare de scurtă durată, două spaţii de servicii, trei centre de întreţinere şi coordonare.

De asemenea, economia de timp ce va fi atinsă ca urmare a construirii Autostrăzii Sibiu – Piteşti secţiunile 1, 4 şi 5 va fi de 57 minute/turism şi 54 minute/vehicul greu.

Valoarea totală a proiectului este de 1.334.389.643,74 euro şi va fi finanţată prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% din valoarea totală eligibilă aprobată, respectiv 875.548.843,35 euro va fi asigurată din Fondul de Coeziune, iar restul de finanţare în valoare de 458.840.800,39 euro lei va fi asigurată de la bugetul de stat.

Perioada de implementare a Proiectului este de 103 luni, începând cu data de 16.06.2015 şi finalizându-se la data de 31.12.2023.

Postarea lui Răzvan Cuc

„Vizita Premierului Orban la Bruxelles facută doar pentru poze. Autostrada Sibiu-Pitești suspendată de catre Comisia Europeană.

Un lucru foarte periculos s-a întâmplat pentru unul dintre proiectele vitale de infrastructura din Romania și anume: Comisia Europeană a trimis o notificare de suspendare a finanțării din fonduri europene pentru Sibiu-Pitești din cauza unor probleme pe mediu (pentru cei care nu-si mai amintesc: obiectivul avea acord de mediu obținut in Decembrie 2018).

NIMENI DIN GUVERN NU NE ZICE NIMIC. TOATA LUMEA TACE! POATE ASA E MAI BINE! POATE ASA TREBUIE! NU DRAGI ROMANI, NU TREBUIE ASA!!!!

In loc sa se plimbe pentru poze si văicăreala lor clasică premierul Orban ar fi trebuit sa “dea cu pumnul in masa” pentru ca acest proiect sa își continue implementarea prin finanțare din fonduri europene!

Din păcate, ce nu înțelege sau poate chiar nu stie premierul este ca aceasta notificare de suspendare crează un precedent foarte periculos pentru tot ce inseamna proiecte de infrastructura din Romania finanțate din fonduri europene!

Un lucru este cert: Romania are un guvern ireresponsabil si habarnist, iar pe premier este foarte clar ca nu îl ia nimeni in serios!

Nu ii explic eu domnului Orban pentru ca a vazut si singur că toate proiectele pe care le-am semnat și lansat doar pe infrastructura rutiera însumează multe miliarde de euro. Sunt convins ca lucrul aceata a deranjat. Si a mai deranjat si faptul ca Romania a îndrăznit sa lanseze, intr-un mod accelerat, proiecte care asigurau o absorbție foarte mare…..restul este usor de dedus 😉

Draga PNL, nu-ti transforma GUVERNUL din unul incompetent, in unul care isi tradeaza tara si pe romani”, a scris acesta pe Facebook

