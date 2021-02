Cîţu va fi dat afară! Secretarul general al Partidului Social Democrat, Paul Stănescu, s-a aflat luni în cadrul emisiunii ”Punctul de întâlnire” difuzată la Antena 3. Acolo, acesta a declarat că, în opinia sa, Guvernul condus de actualul premier va cădea în urma unor manifestații în stradă.

Acesta a mai spus că oamenii politici fac o mare greșeală atunci când nu iau în calcul poporul.

„Ce trebuia sa facem noi cand Klaus Iohannis n-a desemnat premier de la PSD, partidul de pe primul loc? Ce putem sa facem? Nu putem sa facem decat motiune de cenzura cand aritmetica ne permite, ca altceva nu puteam sa facem. De ce ziceti ca facem noncombat? Nu avem parghii democratice.

Bineinteles ca ne gandim la o motiune de cenzura dar ne gandim cand avem si aritmetica facuta in sensul asta, ca nu depunem o motiune de cenzura de dragul motiunii de cenzura.

Probabil ca nemultumirile care vin dupa buget…Cred ca oamenii politici fac o mare greseala, in toate discutiile nu iau in calcul oamenii, poporul.

Eu cred ca poporul de fiecare data a avut dreptate. Poporul va iesi in strada si ei vor pleca. Noi o sa ne aflam exact in situatia ’96 – 2000.

Eu va spun, Guvernul asta, si va dau scris, nu va rezista un an de zile, nu are cum sa reziste un an de zile. La masurile pe care le iau, felul in care merg lucrurile in coalitie.

Analizam si acest lucru (sa organizam proteste). Nu putem spune ca noi maine PSD iesim in strada”, spune Paul Stănescu.