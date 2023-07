Program național pentru producția de materiale de construcții

Programul Construct Plus a fost aprobat vineri în ședința de Guvern, a anunțat ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Radu Oprea. Acesta a explicat că este vorba despre o schemă de ajutor de stat multianuală, cu o valoare de 150 de milioane de euro pe an, timp de patru ani.

„Vreau să vă vorbesc despre faptul că Ordonanţa de urgenţă pentru aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii – Programul Construct Plus – a fost astăzi aprobată în şedinţă de Guvern.

Ştiţi foarte bine că am fost în primă lectură în prima şedinţă de Guvern a Cabinetului Ciolacu. Am făcut atunci o prezentare în care am spus de ce este necesară o astfel de schema de ajutor de stat, pentru că astăzi importăm 8,2 miliarde de euro materiale de construcţii pentru toate lucrările pe care le avem astăzi în operă, fie că vorbim despre marile proiecte de investiţii, fie că vorbim despre proiectele prin Anghel Saligny sau construcţiile private.

Astăzi, constructorii au ajuns să determine creştere economică şi o poziţie de 6,3% din PIB ca şi valoare, ca şi pondere a acestei industrii. Am mai găsit o cifră interesantă, care prin comparaţie cu anul, spre exemplu 2019, când importam 6,2 miliarde de euro, azi avem două miliarde în plus, ceea ce arată dezvoltarea şi dinamica sectorului de construcţii, pentru că, din păcate, în această perioadă nu am produs mai mult în România”, a declarat Radu Oprea, vineri, la finalul şedinţei de Guvern.

O schemă de ajutor de stat multianuală

El a precizat că este vorba de o schemă multianuală, în valoare de 150 de milioane de euro pe, timp de patru ani.

„Ceea ce ne dorim este să echilibrăm balanţa comercială, ne dorim să dezvoltăm noi capacităţi de producţie în zonele defavorizate, ne propunem să sprijinim achiziţia de licenţe, de brevete, să stimulăm proprietatea intelectuală, astfel încât şi constructorii români să fie mai implicaţi în partea aceasta de cercetare-dezvoltare, pe materiale noi, pe materiale care sunt cerute în conformitate cu orientarea Comisiei Europene de a fi mai verzi şi atunci ciclul de producţie a materialelor să fie, de asemenea, unul integrat în economia circulară.

Este o schemă de ajutor de stat multianuală, cu o valoare de 150 de milioane de euro pe an, timp de patru ani, pentru că aceasta este posibilitatea în acest moment de a aplica pe Regulamentul 651 din 2014, astfel încât să nu fie necesară o notificare a Comisiei Europene şi să putem avea acces la aceste fonduri începând cu acest an. Avem o anexă la ordonanţa de urgenţă cu codurile CAEN care răspund acestui regulament european 651.”, a explicat ministrul Economiei.

Radu Oprea a mai declarat că principalii constructori din ţară au transmis că această iniţiativă este una foarte bună.

„Am avut discuţii atât împreună cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, la Guvern, cu principalii constructori din ţară, pentru că ei sunt utilizatorii acestui program, până la urmă ei sunt beneficiarii, să vorbim despre necesitatea de a avea materiale de construcţii produse în România. Răspunsul a fost că da, iniţiativa este foarte bună, pentru că în foarte multe dintre proiectele lor, durata aprovizionării este unul din factorii care produc întârzieri în execuţia proiectelor respective şi atunci este o idee extrem de bună”, a precizat Oprea.

Producția ar putea crește cu cel puțin 10%

El a fost întrebat câţi beneficiari ar putea să fie până la finalul anului pentru această schemă de ajutor.

„Ceea ce ştim este că poate să crească producţia de materiale de construcţii cu cel puţin 10%, că aceasta se traduce printr-o sporire cu 500 de milioane de euro a producţiei din România şi este o ţintă de cel puţin 20.000 de locuri de muncă pe cifrele macroeconomice. Acum, în funcţie de intensitatea ajutorului de stat, care este reglementată prin HG 311, în diverse zone ale ţării, poate să fie până la maximul permis pe acea zonă până în 50 de milioane de euro, cu o cheltuială deductibilă, cu o cheltuială care să fie finanţată de până la 50% din valoarea investiţiei. În funcţie de proiectele care vor fi depuse sigur că poate varia acest număr al companiilor ţintă, însă mai este o etapă pe care va trebui să o îndeplinim, aceea de a veni cu ghidul, cu felul în care vor putea aplica, cu condiţiile specifice programul acesta, care va fi aprobat printr-o hotărâre de Guvern”, a conchis Oprea.