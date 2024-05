Realitatea TV are datorii de 43 de milioane de euro la stat! Cum s-a ajuns la această sumă

Grupul de Investigații Politice scrie că postul de televiziune Realitatea Plus este printre cei mai mari datornici la stat. Realitatea Media, grupul care deține postul Realitatea Plus, are datorii la stat de 43 milioane Euro și este unul dintre cei mai mari datornici la stat din România.

Potrivit sursei citate, la 31 martie 2024, ANAF a actualizat lista cu cei mai mari datornici la bugetul de stat. Astfel, Realitatea Media SA datorează statului 215 milioane lei (43 de milioane Euro).

Pe categorii de bugete Realitatea Media SA datorează:

peste 18,4 milioane Euro la bugetul de stat

peste 17,4 milioane Euro la bugetul asigurărilor sociale de stat (pensii)

500.000 Euro la bugetul asigurărilor pentru șomaj

peste 6,7 milioane Euro la bugetul asigurărilor de sănătate.

Dintre aceste datorii, peste 40 de milioane de Euro reprezintă Obligații fiscale principale (datorii fără aplicarea niciunei dobânzi sau penalități).

În 2011, la data intrării Realitatea Media în insolvență, datoriile la stat erau de 8,3 milioane euro. Practic, Realitatea Media SA este singura firmă privată din România care, de mai bine de 10 ani, nu plătește niciun ban la stat (nici asigurări de sănătate, nici contribuția pentru pensii, nici asigurări de șomaj, nici TVA, nici impozite).

Este imposibil pentru orice firmă privată din România să funcționeze ani în șir fără să plătească niciun ban la stat. Cetățenilor, cărora Realitatea le plânge zi de zi de milă, le sunt poprite salariile și sunt hărțuiți în instanță, dacă au datorii la stat.