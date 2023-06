Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a declarat vineri, la Podul suspendat care va lega Brăila de Tulcea, despre absorbţia de fonduri europene, că ministerul său a reuşit să cheltuiască toti banii europeni şi le transmite colegilor din Guvern că dacă nu se grăbesc, o să le ia banii.

”Până la sfârşitul anului trebuie cheltuite toate sumele, fiindcă altfel vor fi daţi înapoi banii la Bruxelles. Ministerul Transporturilor a avut pe exerciţiul financiare 2014-2020, care are această regulă de n plus 3, adică până la finalul anului acesta de a accesa 4,5 miliarde, pe fonduri europene nerambursabile, i-am accesat pe toţi, am terminat aceste sume în aprilie.

Am mai cerut şi am primit încă 10%, adică 450 de milioane de euro, îi terminăm şi pe aceştia foarte repede, undeva în august, o să mai cerem, pentru că mai bine accesăm aceste sume decât să le trimitem înapoi la sfârşitul anului”, a afirmat Grindeanu.

”Le transmit exact ce am spus: nu cheltuie, o să cheltuim noi”, a mai spus Grindeanu.

Inspecție la drumul Brăila-Galați

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a declarat vineri, că va merge cu colegii să vadă şi stadiul lucrărilor la drumul Brăila-Galaţi. Toată această dezvoltare nu este finalizată până când nu se va întâmpla şi acest drum expres Galaţi-Brăila, a spus Grindeanu.

”O să merg cu colegii să vedem şi dx-ul Brăila-Galaţi, acum, să vedem cum lucrează acolo, e o lucrare, în momentul ăsta, din ce mi-au spus colegii de la CNAIR, se desfăşoară foarte mult în zona Podului de la Siret. O să mergem şi acolo pentru că toată această dezvoltare nu este finalizată până când nu se va întâmpla şi acest drum expres Galaţi-Brăila”, a declarat Sorin Grindeanu.

Proiecte: drumurile expres Brăila-Galați și Brăila Focșani

El a spus că a vorbit cu preşedintele CJ Brăila şi într-un final va trebui să ducă şi spre dezvoltările celelalte, adică drumul expres Brăila -Focşani şi drumul expres Brăila-Buzău.

Sorin Grindeanu a precizat că nu va rata niciun moment să spună că acea asociere de Consilii Judeţene, Brăila, Galaţi, Ialomiţa şi Călăraşi, care s-a mişcat foarte bine şi a făcut tot ce ţine de partea birocratică pentru drumul de mare viteză Galaţi-Chiciu, va continua cu acelaşi ritm pe care l-a avut şi până acum. viewscnt