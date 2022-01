Îndulciutorii alimentari, sunt sau nu un pericol major pentru sănătatea noastră?

Această întrebare a apărut în spațiul public încă din 1977 când Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din Statele Unite ale Americii a încercat să interzică folosirea zaharinei în produsele alimentare, ca urmare a unor rezultate obţinute după o analiză în laborator.

Informațiile obținute susțineau că zaharina ar favoriza apariţie cancerului de vezică, de uter şi de piele la şoarecii de laborator, însă cercetările medicale realizate de Institutul Naţional de Cancer au demonstrat contrariul.

Îndulcitorii alimentari sunt compuşi chimici care oferă un gust dulce produselor alimentare, fără a avea vreun surplus de kcal. De aceea, îndulcitorii alimentari sunt folosiți pentru dietele de slăbire sau pentru a menține sub control diabetul.

„De asemenea, băuturile fără zahăr, care au în compoziţie diverşi îndulcitori alimentari, pot reduce, e adevărat, riscul de apariţie a cariilor, însă acidul din băuturi poate contribui la degradarea smalţului dentar”, a explicat Michael Jacobson, director executiv la Center of Science in the Public Interest din Washington.

Desigur, lista îndulcitorilor alimentari este mare și nu cuprinde doar zaharină. Specialiștii medicali au explicat care sunt substanțele chimice pe care ar trebui să le evităm pentru a nu avea probleme de sănătate.

Evită acești îndulcitori alimentari! Sunt un pericol pentru sănătatea ta

Aspartamul este o substanță chimică care are efecte negative asurpa organismului nostru. Consumul de aspartan duce la apariţia durerilor de cap, fiind contraindicat persoanelor care suferă de fenilketonurie (o afecţiune medicală care constă în incapacitatea de a metaboliza fenilalanina – compus chimic care se regăseşte în aspartan).

De altfel, experții medicali au constatat că persoanele care mănâncă des produse alimentare îndulcite cu aspartam au o mare poftă de mâncare, acumulând astfel rapid kilograme.

De asemenea, trebuie să evităm și: sorbitolul, lactitolul, xylitolul şi maltitolul (zaharuri obținute din fermentaţia porumbului) Toate aceste substanțe chimice trebuie consumate în cantități mici, maximum 50 de grame pe zi, doar cu recomandarea medicului de familie deoarece pot cauza diaree severă şi balonare.

Sucraloza trebuie evitată mereu deoarece conține clor, fiind greu de asimilat de sistemul digestiv.