Liderul Pro România a criticat fără milă decizia luată de MAI de a difuza imnul României prin sistemele de avertizare acustică din dotarea autospecialelor care aparțin Poliției Române, Poliției de Frontieră și Jandarmeriei Române, pe perioada stării de urgență. O asemenea decizie a fost luată și în Italia, în contextul crizei pandemice.

Mesajul lui Victor Ponta

„Aceata este solutia Ministrului de Interne pentru Pandemie??? Sa ne cante masinile MAI imnul? Urmeaza slujbe stradale ? Dvs ce opinie aveti?

In timp ce ascultam imnul la masinile MAI azi doar prin Vama Nadlac au intrat in tara peste 3.000 de persoane venite din Italia si Spania 😱! Care au plecat acasa – ca nu mai sunt locuri in carantina!

Eu credeam ca patriotism inseamna sa iti dotezi personalul medical cu echipamente de protectie / si credem ca patriotic este sa salvezi firmele romanesti nu bancile straine / mai credeam ca este patriotic sa nu faci contracte cu firme fantoma la preturi triple pentru masti si manusi medicale !

Acum ca am aflat ca e suficient sa canti imnul ca sa te declari patriot!”, a transmis Victor Ponta pe Facebok.