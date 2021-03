Gigi Becali a declarat că nu se mai uită la televizor din cauza emisiunilor care îi dădeau o stare de neliniște. El a mai spus că acestea îl împingeau să facă numite păcate, așa că a decis să renunțe la el.

„Fiecare om are duhul lui, unuia îi place muzica, fotbalul. Și sunt anumite momente când nu mai suport televizorul. L-am scos de tot din casă. am prins mai mare putere, oboseala ți-o dă altul. Nu mai vreau și nu mai suport și gata. Duhul lumii, adică al televizoarelor. Dacă vorbesc, fac păcate. Sunt vreo 6 păcate, de ce să le fac? Mai bine tac și nu mai fac păcate. Am făcut bine, dar multe păcate când am vorbit. La televizor nu mă uit, nici nu știu despre ce e vorba”, a spus Gigi Becali, la Antena Stars.