Gigi Becali câștigă lupta cu CSA Steaua pentru palmares: Nu mai poate cere nimic

Gigi Becali a vorbit despre acest subiect la Digi Sport și a precizat că CSA Steaua nu poate cere niciun prejudiciu începând din anul 2003, subliniind că a pierdut perioada de după 1998.

“Cine cunoaşte dreptul, înţelege ce s-a întâmplat. Instanţa răspunde la ceea ce ceri. Noi nu am cerut nimic, CSA a cerut să se recunoască palmaresul până în 2003. Instanţa a zis că din 1998, ei nu mai au calitate procesuală. Ei au avut palmaresul până în 1998, iar din acel an nu-l mai au. Instanţa nu zice că e la FCSB pentru că noi nu am cerut asta.

Instanţa nu poate să răspundă la ceva ce nu ceri, noi n-am cerut. E clar că e undeva palmaresul, la Asociaţie, care l-a dat la FCSB. Păi l-au dat, nu l-au dat? Dacă instanţa le spunea lor că au palmaresul până în 2003, ei spuneau că noi suntem continuatori.

Instanţa spune că din 1998, CSA nu mai poate cere nimic. Ei au închis fotbalul în 1998. Dacă cineva s-a născut acum doi ani, poate să aibă 100 de ani? Legea spune clar acum, ei nu mai pot cere palmaresul după 1998. Punct! I-a distrus! Dacă ei zic că au dreptate, să nu mai facă recurs.

Noi nu mai facem, suntem mulţumiţi. Dacă soluţia le convine, ar trebuie să nu facă recurs. Dacă tu din 1998 nu mai poţi cere palmaresul Stelei, cum să mai ceri prejudiciu din 2003 încoace? Ei din 1998 nu se mai pot lega, în fotbal, de numele Steaua”, a spus Becali.