Anunț important făcut de constructorul auto american Ford Motor Co. Compania a transmis că intenţionează să renunţe la 1.400 de locuri de muncă până la finele acestui an, în cadrul unui program multianual de restructurare în valoare de 11 miliarde de dolari, transmite Agerpres.

Compania a precizat că această restructurare se va realiza prin oferirea oportunităţii de pensionare anticipată acelor salariaţi care îndeplinesc anumite criterii.

Anunțul Ford

„Suntem în mijlocul unui proces multianual destinat să crească eficienţa Ford la nivel mondial. Am reprioritizat anumite produse şi servicii şi ne ajustăm efectivele pentru a ne alinia mai bine cu noile obiective”, a declarat preşedintele Ford Americas, Kumar Galhotra.

Ford şi-a propus să ajungă la o marjă operaţională de 10% în America de Nord, în condiţiile în care anul trecut, înaintea pandemiei de coronavirus, a înregistrat o marja operaţională de 6,7%. Tot anul trecut, Ford a concediat 7.000 de angajaţi salariaţi la nivel global şi a vizat eliminarea altor 12.000 de locuri de muncă şi închiderea unor uzine din Europa. De asemenea, au fost restructurate operaţiunile Ford din China şi America de Sud.

Începând de la 1 octombrie 2020, Ford va schimba directorul general, Jim Farley urmând a-l înlocui pe Jim Hackett. Ford Motor Company este o companie globală cu sediul în Dearborn, Michigan, care are aproximativ 190.000 de angajaţi în întreaga lume.

Ford Europa produce, vinde şi servisează vehicule sub marca Ford pe 50 de pieţe individuale şi are aproape 45.000 de angajaţi la facilităţile proprii şi aproximativ 59.000 de angajaţi când sunt luate în considerate asocierile în participaţiune şi entităţile neconsolidate. În plus faţă de Ford Motor Credit Company, operaţiunile Ford Europa includ Divizia Ford de Relaţii cu Clienţii şi 19 de facilităţi de producţie (12 deţinute integral sau asocieri în participaţiune consolidate şi şapte asocieri în participaţiune neconsolidate). Primele autoturisme Ford au fost livrate în Europa în 1903 – acelaşi an în care a fost fondată Ford Motor Company. Producţia europeană a început în 1911.