Digital Services Act îi va supune pe giganții IT la reguli fără precedent în lume. Aceștia vor fi obligați să aibă politici mai transparente. DSA vine în contextul luptei proaspăt consolidate a Uniunii Europene (UE) împotriva conținuturilor ilegale în domeniul digital. Cei care nu vor respecta noua legislație riscă amenzi foarte mari.

Din data de 25 august 2023, DSA se aplică celor mai populare și mai cunoscute 19 rețele de socializare de tipul Facebook, Instagram, X, TikTok. DSA se adresează și motoarelor de căutare de tipul Google și Youtube, dar și platformelor de comerț online de tipul Amazon.

Prin DSA, aceste companii, responsabile fiecare pentru 45 de milioane de utilizatori activi pe plan european, au acum noi responsabilități. Acestea vin pe planul combaterii dezinformării, urii online, pornografiei infantile sau contrafacerilor. Totul se va realiza sub supravegherea atentă a Comisiei Europene (CE).

Comiarul european pentru Piaţa Internă, Thierry Breton, susține că prin această măsură, UE devine prima jurisdicție unde platformele online nu își mai stabilesc propriile reguli. Acesta promite că DSA va fi în mod scrupulos respectată.

Cei care încalcă aceste reguli se pot confrunta cu amenzi care pot ajunge la 6% din cifra de afaceri globală a grupului din care fac parte. În cazul unor infracțiuni grave, ca o ultimă măsură, se poate ajunge chiar la o interzicere temporară a operațiunilor în UE.

Today, the Digital Services Act — #DSA — becomes legally enforceable for Very Large Online Platforms & Search Engines.

These systemic platforms play a very important role in our daily lives — so it was time for the EU to set our own rules.

A safer Internet for everyone 🇪🇺

— Thierry Breton (@ThierryBreton) August 25, 2023