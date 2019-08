Dincă a fost audiat în noaptea de joi spre vineri de procurorii DIICOT. După audieri, Lasoschi a spus că clientul său și-a menținut declarația potrivit căreia le-ar fi ucis pe cele două fete, Alexandra și Luiza, și alte detalii nu poate oferi la rugămintea procurorului.

„Și-a menținut declarația. Locurile nu le-a menținut. Nu pot să vă spun. M-a rugat domnul procuror să nu vă dau detalii”, a declarat Claudiu Lasoschi, noul avocat al lui Gheorghe Dincă, potrivit Antena3.

