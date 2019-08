Monstrul de la Caracal, cum a fost supranumit Gheorghe Dincă a făcut niște afirmații halucinate. El a susținut, în fața procurorilor, potrivit România TV, că Luiza a venit acasă la el de bunăvoie. Criminalul de Caracal a susținut că întâi a lovit-o pe aceasta, apoi a resucitat-o.

”Am lovit-o pe Luiza, apoi am încercat să o resuscitez. Am abandonat cadavrul ei lângă apă”, a susținut acesta.

În ceea ce o privește pe Alexandra, Gheorghe Dincă a declarat că fata nu a vrut să accepte bani de la el.

”Nu am violat-o pe Alexandra. În mașină i-am oferit bani și nu a vrut. O noapte am dormit cu Alexandra în pat. Am acționat singur. Nu am avut complici”, a spus Gheorghe Dincă, în fața procurorilor.

