Jurnalistul de investigaţie Ovidiu Zara a declarat la Antena 3 că Gheorghe Dincă le-ar fi făcut unele dezvăluiri colegilor săi de celulă, potrivit ciao.ro.

„S-a confesat spunând: «Băi băieţi, când arzi un cadavru, flăcările sunt de doi metri, sunt nişte flăcări foarte mari»”, spune Ovidiu Zara.

„Dacă ceea ce spune Dincă este adevărat, coroborăm cu ceea ce am constatat la faţa locului pe teren. Am întrebat atât vecinul din stânga şi din dreapta în momentul în care am fost la Caracal. Nimeni nu a sesizat niciun dram de fum, deşi foarte multi jurnalişti au spus că a fost fum. Asta mă duce la ideea că Gheorghe Dincă fabulează”, a precizat jurnalistul.

Jurnalistul Ovidiu Zara a prezentat la Antena 3 informaţii cu privire la confesiunile pe care Dincă le-a făcut în arest. Acesta spune că inculpatul afişează două personalităţi: în faţa autorităţilor are o personalitate ce denotă un om obosit, umil, dar fără regrete, însă, în faţa celorlalţi, Gheorghe Dincă s-a impus doar prin simplul fapt că se prezenta ca un „munte de om”, un om foarte puternic.

