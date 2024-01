Adrian Năstase a concluzionat, în cadrul unui interviu, că președintele Klaus Iohannis are o problemă cu țările din Asia. Afirmația fostului premier vine după ce luni, pe 22 ianuarie, liderul de la Cotroceni a refuzat îmbrățișarea premierului vietnamez Pham Minh Chinh.

„Preşedintele, cred, are o problemă cu ţările din Asia, în general. Şi el este orientat doar spre vest şi, probabil că a fost oarecum forţat, prin lipsa de acţiuni în plan extern şi din nevoia de a ieşi din hibernare, să accepte această întâlnire şi sub presiunea unor oameni de afaceri şi sub presiunea unor oameni din zona de sănătate să accepte această întâlnire”, a declarat Adrian Năstase pentru Antena 3 CNN.