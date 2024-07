Gestul care i-a salvat viața lui Donald Trump. Fostul președinte al SUA a povestit cum mișcarea de întoarcere a capului din fața mulțimii pentru a privi un ecran video l-a protejat la mitingul din Butler, Pennsylvania, salvându-i viața.

Acesta a relatat, de asemenea, cum a încercat să continue să vorbească după ce a fost lovit în urechea dreaptă de către atacatorul Thomas Matthew Crooks.

„Rareori îmi iau privirea din fața mulțimii. Dacă nu aș fi făcut asta în acel moment, ei bine, nu am fi vorbit astăzi, nu-i așa?” a declarat el duminică într-un interviu, preluat de Daily Mail .

Trump a explicat că s-a întors puțin spre dreapta pentru a putea vedea un grafic referitor la imigranții ilegali.

Fostul lider de la Casa Albă a subliniat că șansele ca el să facă o întoarcere perfectă sunt, probabil, de o zecime din unu la sută, așa că „ar fi trebuit să fie mort”.

Șansele ca eu să fac o întoarcere perfectă sunt probabil de o zecime din unu la sută, așa că nu ar trebui să fiu aici. Nu ar trebui să fiu aici, ar trebui să fiu mort”, a declarat el pentru New York Post.

Trump a adăugat:

Fostul președinte american a vorbit despre momentul viral în care a ridicat pumnul și a strigat „luptă” în fața unei mulțimi uluite.

„Energia care venea de la oamenii de acolo în acel moment, ei doar stăteau acolo; este greu de descris ce am simțit, dar știam că lumea se uita. Știam că istoria va judeca acest lucru și am știut că trebuie să le spun că suntem bine”, a mai precizat politicianul.

„O mulțime de oameni spun că este cea mai reprezentativă fotografie pe care au văzut-o vreodată. Au dreptate și eu nu am murit. De obicei trebuie să mori pentru a avea o imagine iconică”, a spus el.

Examiner relatează că în timpul zborului spre Milwaukee, Donald Trump a spus „trebuie să ies, trebuie să ies”.

„Nu am vrut să fiu purtat afară. Am văzut oameni care erau transportați și nu e bine. Iar eu nu am avut nicio problemă cu mersul pe jos”, a adăugat fostul lider de la Casa Albă.