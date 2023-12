Matteo Salvini a făcut o promisiune importantă pentru Europa. Liderul partidului italian Liga, aflat la guvernare, a declarat că Bruxelles-ul va fi eliberat de socialiști și de George Soros la viitoarele alegeri europarlamentare din 2024.

Anunțul liderului italian a fost făcut , în cadrul unei reuniuni a partidelor de dreapta de la Florența.

De asemenea, acesta a amintit de momentul în care David l-a învins, în Biblie, pe infamul Goliat. Potrivit liderului de dreapta, bărbații și femeile înarmați cu bun simț, curaj și credință vor învinge „gigantul care este inamicul numărul unu al Europei”.

Coaliția de partide de dreapta, Europa Liberă, și-a lansat duminică campania pentru alegerile europarlamentare de anul viitor, potrivit sursei menționate.

Totodată, Matteo Salvini a declarat că alegerile europarlamentare din 2024 vor reprezenta o oportunitate pentru dreapta „unită și hotărâtă” de a elibera Bruxelles-ul de majoritatea politică care până acum l-a „ocupat” în mod ilegal.

Potrivit liderului italian, instituțiile UE ar trebui să reprezinte o Europă diferită, începând de anul viitor.

Acesta a subliniat că Europa Liberă crede „într-o Europă a muncii, în loc de o Europă a vehiculelor electrice și a impozitelor pe locuințe”. Astfel, politicianul a subliniat că își imaginează „o Europă diferită”, unde obiectivele sunt „crearea de locuri de muncă, bunăstarea cetățenilor, dreptul la sănătate și securitate”.

Potrivit explicațiilor oferite de Matteo Salvini, acest lucru este diferit de varianta lui George Soros, respectiv „a austerității” și a națiunilor fără drepturi.

La evenimentul de la Florența au participat o gamă largă de partide naționaliste și patriotice. Câteva exemple sunt:

În total, și-au făcut apariția liderii a 12 partide europene. Printre aceștia s-a aflat și George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

Acesta a descris Europa ca fiind „un iad” și condusă de „oameni nebuni și bolnavi ca Timmermans și von der Leyen”.

La rândul ei, Marine Le Pen a vorbit prin intermediul unei adrese video. Aceasta a subliniat că Comisia Europeană „acționează împotriva popoarelor și libertăților noastre”.

Kostadin Kostadinov, liderul partidului de dreapta bulgar Renașterea, a avertizat asupra schimbărilor demografice în masă.

Matteo Salvini a completat prin a spune că obiectivul este „de a învinge realitatea birocraților și a francmasonilor care vor să distrugă rădăcinile”.

Today in Florence patriotic and identity parties of Europe gathered whit the slogan „free Europe”. From the AfD to Geert Wilders’ PPV, from Matteo Salvini’s Lega to Marine Le Pen’s Rassemblement National and many more. A Europe free from illegal immigrants is possible. No media… pic.twitter.com/bc6XS619AB

— RadioGenoa (@RadioGenoa) December 3, 2023