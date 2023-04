Cum stau lucrurile în acest moment între George Simion și Ilinca?

Liderul AUR declară că Ilinca este fix ceea ce-i lipsea în plan personal. Acestuia îi place în mod special la partenera sa faptul că-i oferă libertatea necesară, deci că nu este „cicălitoare”.

„Nu e cicălitoare, asta e marea mea bucurie. Am văzut nenumărate exemple. Nu suport să fiu bătut la cap, să mi se reamintească, să mi se reproșeze.

Ca orice adolescent, am avut anumite conflicte cu mama și apoi cu anumite prietene”, a afirmat Simion.

George Simion este foarte fericit că a întâlnit o femeie ca Ilinca: Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am întâlnit cu ea

,,Bine, în viața cotidiană sunt destul de greu de suportat. Nu prea am momente în care să nu fiu concentrat la ceea ce fac. Sunt implicat cu totul. De aceea, am avut nevoie de cineva care să mă înțeleagă total și să mă suporte, cu bune și cu rele.

Sunt conștient de defectele mele și sunt fericit, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am întâlnit cu Ilinca, mă înțelege”, a declarat Simion, în podcastul lui Adrian Artene.

„Premiant, tocilar. Eram primul la învățătură”

George Simion a povestit și cum a fost adolescența sa. În timpul școlii învăța foarte bine și era mare fan Paraziții.

„Premiant, tocilar. Eram primul la învățătură. Poezii nu prea am memorat (…) M-am dus ulterior la unul dintre cele mai bune licee din București, la ‘Gheorghe Lazăr’, care nu mi-a plăcut, pentru că am optat la filologie – nici nu am făcut carte atât de mult.

Era perioada în care căutam mai mult anturaje, eram doar trei băieți în clasă, am căutat să găsesc concerte de muzică, meciuri de fotbal, alte anturaje. În momentul acela, cu cei din grupul de prieteni, mergeam la concerte de muzică rock (…) și de hip-hop – aveam toate casetele de la Paraziții (…)

Cu siguranță mă simt de multe ori în Parlament ca-n melodia ‘Dac-aș fi pentru o zi președinte’. Parcă așa e actuala clasă politică: ‘Dac-aș fi pentru o zi președinte, v-aș amaneta pe toți și nu m-ați prinde’. (…)

N-am fost niciodată șef de galerie. Se încearcă etichetarea mea, că toți cei care merg la meci sunt într-un anumit fel (…) Nu toată lumea face parte din păturile de jos ale societății. Și nu cred că ar trebui să avem păreri negative despre persoanele fără studii! Nu aș mai eticheta atât de mult!”, a mai dezvăluit George Simion despre tinereţea sa.