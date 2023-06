George Simion, despre suma imensă pe care ar avea-o în cont după nuntă

„Sub 15.000 de euro ne-au rămas sub diferite forme. Restul – brânză, legume, carne, spectacol pirotehnic, tot ce am avut la nuntă, am mâncat, am băut, ne-am simțit bine.

Acești 400.000 de euro sunt brânza de la Becali, formațiile, legumele de la Lunguleţu, merele de la Voinești, etc și etc, apa, berea, vinul. Dar de nuntă în natură sau numerar”, a declarat Simion.

Nunta lui George Simion cu Ilinca Munteanu s-a desfășurat în august 2022 la Măciuca, în Vâlcea, la eveniment fiind prezenți mii de invitați.

Evenimentul a fost foarte controversat la vremea respectivă, în contextul în care liderul AUR i-a invitat la nuntă pe toți românii. Doritorii s-au înscris pe liste, li s-a asigurat transport cu autocarul pe anumite rute și au primit brățări de acces la eveniment.

„Am invitat toţi colegii parlamentari, aşa mi s-a părut normal. Din păcate, cred că au ordin, să nu participe. Nu am primit confirmarea de la niciunul dintre partidele din Parlament, dar nu este opţional”, declara George Simion la momentul respectiv.

George Simion: AUR va veni la guvernare şi trebuie să ne decidem cu cine guvernăm din 2024 încolo

George Simion a subliniat importanţa următoarelor 18 luni în România şi spune că va fi foarte interesat de ce se va întâmplat în această perioadă, cât timp Marcel Ciolacu va conduce Guvernul. Declaraţiile au fost făcute joi la şedinţa din Parlament în care s-a votat noul Guvern.

Acesta a subliniat că partidul AUR va fi la putere și va trebui să ia decizii privind viitoarele parteneriate de guvernare începând cu anul 2024.

Liderul AUR și-a exprimat nemulțumirea față de activitatea guvernului, afirmând că „în ultimul an și jumătate am avut un guvern care, din punctul lor de vedere, a fost nesatisfăcător”.

„Un an şi jumătate de acum înainte vom avea un Guvern condus de Marcel Ciolacu. (..) Ne interesează foarte mult ce se întâmplă în următoarele 18 luni. Ne interesează foarte mult ca în limita posibilului, cât mai multe din soluţiile pe care AUR le are, pentru că AUR va veni la guvernare şi trebuie să ne decidem cu cine guvernăm din 2024 încolo.

Vrem să ştim despre impozitarea muncii pe care aţi promis că o reduceţi, la ce nivel va fi. Vrem să ştim, aţi promis că veţi tăia din comunele care au 1.000-1.500 de locuitori. Se va întâmpla asta în următoarele 18 luni”, a comentat George Simion.