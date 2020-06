„Acum sunt zile cruciale, pentru că vedem că totuşi este o creştere. Weekend-urile au devenit cu mai mare risc pentru că vedem că oamenii merg la cluburi deschise, dar, totuşi, contactul acolo se vede că este foarte apropiat”, a transmis Raed Arafat la Digi 24.

Controale serioase la terase și magazine

„Am primit poze, terase care trebuiau să aibă patru persoane de la aceeaşi familie la masă şi unde se văd mai mulţi şi se vede clar că nu sunt din aceeaşi familie, se vede că sunt persoane diferite care stau la aceeaşi masă. O să înceapă controale foarte serioase. Nu numai la terase, în mai multe locuri.

Ştiu că s-a dispus, la nivelul ministerului, pe linia ordinii publice, să se intensifice controale la modul serios: terase, retaileri, deci magazine care trebuie să aibă triaj la intrare, dacă îl fac sau nu. Deci, vor începe în această perioadă astfel de controale pentru că nu mai merge. Trebuie să fim foarte atenţi la ce se întâmplă”, a adăugat șeful DSU.

Pandemia este incă la început

Într-o nouă postare făcută pe Facebook, Raed Arafat a vorbit despre seriozitatea cu care trebuie tratat infamul coronavirus.

„Acum cateva zile, un profesor in medicina spunea, intr-un interviu despre COVID-19, ca este vorba doar despre o “biata gripa” !

In lume, zeci de mii de persoane din domeniul medical s-au infectat cu virusul care cauzeaza Covid-19, unii ajungand sa fie in stare critica.

Recent, Biziday a publicat o stire despre faptul ca decesele cauzate de COVID-19 in randul cadrelor medicale din Rusia au ajuns la aproape 500. In SUA numarul deceselor cadrelor medicale a atins aproximativ 600 iar in Italia, Spania, China si alte tari, decesele in randul cadrelor medicale au fost tot la un nivel ridicat.

In Romania, am pierdut colegi de la serviciile de ambulanta, Pompieri, Politie, sectiile din spitale, iar unii au fost salvati la limita dupa o lunga lupta intre viata si moarte pe paturile de terapie intensiva”, a scris Raed Arafat pe Facebook.