În cadrul Galei Capital, la primirea premiului special, Alina Gamauf a precizat că acesta este un premiu care o onorează și, totodată, recunoașterea muncii a 18.000 de oameni.

”Este un premiu care ne onorează, o recunoaștere a muncii a 18.000 de colegi. Suntem pasionați de ceea ce facem, vrem sa îmbunățim tot ce facem pentru clienții noștri. Cred ca suntem responsabili. Am asistat la premierea multora din partenerele noastre, Împreuna, putem face o treaba buna pentru România.”, spune aceasta.

La începutul acestui an a renunțat la cariera sa din domeniul bancar pentru retailerul francez. Din vară se ocupă cu HR, Corporate Affairs și CSR, făcând parte și din Executive Committee Board Member al Carrefour România.

Alina Gamauf ne-a povestit despre mai multe programe adoptate la nivel intern, în companie, cu scopul de a încuraja egalitatea de gen și incluziunea socială. Printre ele putem aminti Angajez 45+, dedicat integrării persoanelor cu vârsta de 45 de ani și a celor cu dizabilități în companie.

Carrefour a mai încheiat un parteneriat și cu organizația Lead Network, scopul fiind promovarea egalității de gen în industria comerțului și a bunurilor de consum: „Construim împreună programe de mentorat și întâlniri la mese rotunde, în cadrul cărora ne dorim să accentuăm importanța egalității de gen și să oferim oportunități de dezvoltare pentru femei”, ne transmite Alina Gamauf.

Femeile aflate în top managementul companiei participă și la programul de mentorat Capital Filles, unde mentoarează tinere din medii defavorizate: „Acestea din urmă beneficiază de sprijin în dezvoltarea lor personală și profesională și au un aliat la început de drum, care poate fi o perioadă dificilă”, completează Alina Gamauf.

Cariera sa a început în lumea băncilor, pentru care a lucrat mai bine de 10 ani. Una dintre cele mai mari provocări pe care le-a întâmpinat a fost mutarea din țară, în Italia, datorită unei oportunități de job: „Nou-venită în țară, nou-venită în companie, simțeam deja cum emoțiile mă copleșeau, însă am avut alături de mine colegi care m-au susținut și m-au îndrumat pe tot parcursul meu profesional în cursul acelui an, până când am asimilat cunoștințele necesare”, își amintește Alina Gamauf.

Totul pentru ce? „Toate experiențele te învață ceva. Astăzi sunt femeia, mama, profesionistul care de-a lungul timpului a învățat să se reinventeze și să se adapteze la nou continuu”, punctează managerul.