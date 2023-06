„Bună seara. În spatele acestei recunoașteri pentru care vă mulțumesc stă o comunitatea de peste 13.00 de ctitori astăzi și până am ajuns în acest punct am traversat șapte ani. E important să punctez cele mai relevante momente dina cest traseu, respectiv începutul în 2016, când am vândut casa bunicii mele și cu banii pe care i-am luat pe casă am cumpărat terenul din calea Griviței 53. În 2017, alături de Tiberiu, jumătatea mea și de numeroase personalități din domeniul meu de activitate și din alte domenii de activitate, personalități care fac performanță unde activează. Am demarat campania vindem cărămizi, construim un teatru. În 2018, la început, am luat unu dintre cele mai importante premii de arhitectura sustenabilă din lume, cu proiectul Grivița 53, la Marsilia. A fost prima dată când România a câștigat un premiu în această gală și pentru noi această validare internațională a fost extrem de importantă. În septembrie 2018, la final lui septembrie, am fost diagnosticat cu cancer și pentru că proiectul Grivița 53 mi s-a părut întotdeauna că este atât de important încât nu are nevoie de compasiune publică, m-am retras, însă nu și povestea. Cărămizile se vindeau și în 2019, când am ieșit în public, aveam câteva mii de persoane alături de acest demers.

În 202, a venit pandemia, dar ctitorii nu au încetat. În 2021, am aplicat a fondurile norvegiene la programul de cultură și suportul de 2 milioane de euro pe care l-am primit a rezolvat cam 70% din bugetul proiectului. În 2022, ajunsesem peste 10.00 de ctitori, și spun și persoane fizice și companii acre s-au alăturat, iar anul acest de 1 martie am demarat șantierul. La anul undeva în iunie să vă invităm la teatrul Grivița 53. Dacă sunt printre voi persoane care nu au devenit ctitori, o pot face. Intrați pe site, pe grivita53, vă cumpărați cărămida și numele dumneavoastră va rămâne în istoria acestui oraș, pentru că vom trece numele ctitorilor în foaierul teatrului. Și așa cum am spus acum 7 ani când am început această povestea, nu construim doar un teatru, construim un spirit, reconstruim un cartier care în perioada interbelică era denumit Martral al Bucureștiului. reactivăm o energie a unui oraș pe acre din 1946, de la tatăl lui Liviu Ciulei, nu a reactivat0o nimeni când a fost construim primul teatru la inițiativă privată.

La nivel de țară, este prima dată când o comunitate construiește un teatru. Sunt mai mut decât ziduri, era o memorie pe care o lăsăm în urma noastră generațiilor care vin după noi și cred că este responsabilitatea noastră ca ființe umane dincolo de ceea ce suntem în profesiile noastre să facem asta.”, a declarat Chris Simion Mercurian în momentul primirii premiului în cadrul Galei Capital Top 100 de Femei de Succes din România.

Chris Simion-Mercurian, perseverență în construcția primului teatru privat

Hotărâre. Acesta este cuvântul ce ar descrie-o cel mai bine pe Chris Simion – Mercurian. Scriitoare și regizoare, aceasta a reușit să-și îndeplinească un vis pe care îl are de 25 de ani. Ea a demarat construirea primului teatru finanțat de la zero de comunitate, Grivița 53, acțiune ce este văzută ca o victorie a întregii comunități, „un exemplu care va rămâne moștenire generațiilor ce urmează”.

Aceasta și-a păstrat coloana vertebrală și a refuzat să facă compromisuri pentru a obține facilități care nu o defineau. „Aș fi putut avea teatrul mult mai repede dacă abdicam de la principiile mele”, a declarat aceasta pentru revista Capital. De asemenea, Chris Simion-Mercurian a spus că fiecare moment dificil a fost o șansă de a-și testa pasiunea și a văzut fiecare perioadă mai puțin bună ca un prilej de evoluție și de depășire a limitelor.

O persoană optimistă, nonconformistă, plină de inițiativă, dar și de imaginație, Chris a spus că pe lângă demararea proiectului legat de teatru, organizarea de 16 ani a festivalul de teatru independent UNDERCLOUD oferă șansa tinerilor talentați și care au ceva de spus să se exprime. Alte proiecte de care a amintit Chris Simion-Mercurian se referă la publicarea celor 11 cărți pe care le-a scris, dar și la demersul cu Asociația R.O.Z( Răbdare. Optimism. Zâmbet), care vine în sprijinul femeilor ce trec printr-un diagnostic oncologic.

Fără îndoială, perioada pandemică i-a arătat lui Chris Simion-Mercurian faptul că este pe drumul cel bun, „că meseria nu mi-este mai importantă decât viața, că am nevoie de foarte puține lucruri ca să fiu fericită”.

Chris Simion-Mercurian este foarte cunoscută în lumea artistică ca un spirit curajos, inovator. Întrebată despre rețeta unei femei de succes, ea a spus că cel mai important este să-ți urmezi sufletul și să te dăruiești total propriului drum.

