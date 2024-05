Traian Băsescu vs Gabriela Firea! Traian Băsescu, fostul președinte al României, a vorbit recent despre cursa electorală pentru funcția de primar general al Capitalei, după ce au fost dezvăluite rezultatele sondajului de opinie realizat Avangarde.

Nu crede că edilul de la Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, se va retrage din cursa electorală, ci că va fi ținut acolo ca să-i reducă șansele de câștig Gabrielei Firea pentru că lui Marcel Ciolacu „îi este frică de ea”. Potrivit lui, dacă Gabriela Firea va deveni noul primar general al Capitalei, ar putea prelua conducerea PSD și l-ar trimite pe Marcel Ciolacu prin Moldova.

Gabriela Firea îl respectă pe Traian Băsescu pentru funcția pe care a ocupat-o în trecut. Totuși, i se pare că se comportă ca „un fel de oracol”, care „vorbește în sentințe”. Ea, personal, nu dă „foarte, foarte, foarte mare credit profețiilor” sale.

Firea a dat asigurări că dacă va ajunge primarul general al Capitalei nu va încerca să preia conducerea PSD. Din punctul ei de vedere, „societatea românească nu este pregătită pentru ca aceste funcții de number one în stat sau în conducerea unui partid să fie ocupate de femei.”

Nu ar accepta funcția de lider al social-democraților nici dacă ar ruga-o personal Marcel Ciolacu. Nu crede că „această societate tradiționalistă a noastră” va permite în următorii cinci/zece ani, ca la modul real, pe meritocrație și pe recunoaștere, o femeie să conducă un partid politic sau chiar Guvernul României.

„Categoric nu. Am mai fost primar general și era alt președinte la partid și nu mi-a manifestat 4 ani de zile – ba chiar am fost un mandat mai mult, pentru că a venit pandemia și s-a prelungit, așa cum știți, mandatele aleșilor locali. Deci am avut mandat de mai mult de 4 ani de zile și nu mi-a manifestat acea intenție. Nu îmi doresc să am o trambulină politică. Sunt mai mult decât onorată pentru pozițiile politice pe care le am, prim-vicepreședinte PSD și, de asemenea, președintele organizației București.

Categoric nu îmi doresc. Nici măcar dacă m-ar ruga domnul Marcel Ciolacu, personal, vreodată, să preiau această poziție de președinte al PSD. Nu voi face acest lucru și vă spun și de ce. Consider că, la modul real, societatea românească nu este pregătită pentru ca aceste funcții de number one în stat sau în conducerea unui partid să fie ocupate de femei.

Am avut, veți spune, am avut, am avut, dar dați-mi voie să vă spun că acea conjunctură a fost provocată tot de către un bărbat, și anume ca o femeie să conducă un partid și un guvern. Și cei din partid au considerat că nu a fost o competiție reală între membrii partidului din care să reiasă acel reprezentant al nostru în fruntea partidului și în fruntea guvernului”, a explicat Gabriela Firea.