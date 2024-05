Gabriela Firea este de părere că nu există o înțelegere între Marcel Ciolacu și Cristian Popescu Piedone pentru ca acesta din urmă să nu se retragă din cursa electorală pentru alegerile locale 2024.

Candidatul PSD la Primăria Capitalei a fost întrebată, într-o emisiune, despre posibilitatea unei înțelegeri între Marcel Ciolacu și Cristian Popescu Piedone în privința alegerilor pentru București. Răspunsul dat de Gabriela Firea a fost unul categoric.

Liderul social-democrat a susținut că, dacă Piedone a bătut palma cu Ciolacu în acest sens, ea nu este la curent. În plus, o asemenea ipoteză nici nu o vede posibilă.

Firea a ținut să sublinieze că nu a avut niciodată discuții cu cineva din partid pe acest subiect. În plus, nici nu a primit mesaje de la partid în această privință.

“Dacă există, eu nu știu de ea și nu cred că există o astfel de înțelegere, dar eu spun cu fermitate și credeți-mă că nu am vorbit niciodată din mesajele de la partid, cum am văzut că le mai spuneți unor invitați. Nici nu am mesaje de la partid”, a comentat acesta.

Gabriela Firea a ținut să puncteze că a învățat din greșelile făcute în trecut. În plus, ea susține că experiența acumulată o va ajuta în poziția de primar.

„Eu vă spun din practică, pentru că am fost acolo, știu administrație, știu ce am greșit, știu ce greșeli nu aș mai repeta, știu ce am de făcut din a doua zi când ajung în Primărie, nu trebuie să mă calific la locul de muncă și nici nu voi avea un ritm de lucru al actualului primar care are un ritm de melc în administrație”, a spus prim-vicepreședintele PSD.