Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei, este de părere că cele 250 de mii de tablete pe care autoritățile le-a promis nu au ajuns nici acum la destinație. Mai mult decât atât, elevii din mediile defavorizate nu au nici acum conexiune la internet pentru a putea participa la orele online.

Fostul primar mai spune că numărul orelor nu a fost redus pentru ca elevii să nu mai fie nevoiți să stea la școală cu masca de protecție pe față.

Senatoarea PSD a mai spus că elevii din anii terminali nu au avut parte de program de dimineață și că atât elevii, cât și profesorii, nu au primit măști de protecție gratuite așa cum li s-a promis.

Pe lângă acestea, Gabriela Firea mai spune că nu s-a introdus niciun sistem de testare rapidă, cu teste non-invazive. În concluzia mesajului, fostul primar spune că lista poate continua cu promisiunile care nu s-au adeverit ale guvernanților și că acestora nu le pasă nici de oameni, nici de copii.

”-Nu a existat program de dimineaţă pentru elevii din anii terminali care susţin acum examenele naţionale;

-Copiii și profesorii nu au primit măștile gratuite promise acum un an și nici nu

s-a introdus sistemul de testare rapidă, cu teste non invazive, care ar fi permis prezența fizică, prelungită, în școli.

Și am putea continua.. pentru că, e lucru dovedit, că nu le pasă de oameni, nu le pasă de copii!”, este de părere Gabriela Firea.