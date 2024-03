Miercuri, președintele PSD București, Gabriela Firea, a declarat că și-a păstrat speranța până în ultimul moment că va fi sprijinită de propriul său partid pentru a candida la PMB.

Totuși, în urma deciziei coaliției, ea s-a angajat să se dedice campaniei electorale a medicului Cătălin Cîrstoiu.

Miercuri, la Parlament, ea a subliniat importanța muncii dedicate pentru a câștiga alegerile.

Firea a subliniat că, în politică, contribuția fiecărui element, cum ar fi partidul, strategia de marketing, organizația și candidatul, este crucială. Rezultatul final va fi determinat de suma acestor contribuții.

Fostul ministru al Familiei a subliniat că ar fi preferat să vadă o competiție internă în partid pentru funcția de primar al Capitalei. Drept urmare, este dezamăgită că aceasta nu s-a materializat.

În momentul în care a remarcat anumite îndoieli exprimate, a decis să accepte situația și să fie deschisă la o competiție internă bazată pe:

Ea a menționat că nu s-a înscris nimeni în competiție, astfel că a trebuit să își urmeze cursa singură, cu un final neașteptat. Firea a îndemnat pe cei care manifestau interes să se prezinte transparent și democratic în fața colegilor și să își expună ideile și planurile pentru București.

„Eu am propus, deşi eram candidat anunţat, dar în momentul în care am simţit exprimări dubitative am anunţat că înţeleg, nu sunt orgolioasă şi vreau să particip la o competiţie internă pe program, pe proiect, pe echipă, să venim în faţa colegilor de partid şi a dumneavoastră, fiecare cu ce putem sau credem că putem să facem fiecare pentru Bucureşti.

Nu s-a înscris nimeni. Am alergat singură în această cursă cu final neaşteptat. Cei care spuneau pe la colţuri că ar dori, să vină transparent şi democratic în faţa colegilor şi să spună ce vor să facă pentru Bucureşti”, a adăugat Gabriela Firea.