Cătălin Cîrstoiu: Am discutat despre idei, despre planuri

La o conferință de presă desfășurată marți la Palatul Parlamentului, medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al PSD și PNL la Primăria Capitalei, a dezvăluit că este un supraviețuitor al cancerului.

Cătălin Cîrstoiu, medic și profesor universitar, a declarat marți, la Palatul Parlamentului, că nu este om politic și că nu a avut o carieră politică până în prezent.

El a menționat că PSD și PNL au decis să propună pentru prima dată un candidat comun la Primăria Capitalei.

Cîrstoiu a menționat că discuțiile s-au axat pe idei, planuri și schimbări posibile.

În ceea ce privește decizia sa de a accepta această provocare, el a subliniat că, în fiecare an, aproximativ 4.000 de pacienți își găsesc soluții medicale cu ajutorul echipei sale.

„Eu sunt medic, sunt profesor universitar, nu sunt om politic. Până astăzi nu am avut carieră politică, dar PSD şi PNL scoate pentru prima oară un produs, ca să spun aşa, candidatul la Primăria Capitalei. Am discutat despre idei, despre planuri, despre lucruri care pot fi schimbate. Am început, încet-încet, să armonizăm nişte obiective care iată au dus la un plan unic pentru București, pentru o capitală, pentru un viitor. Sigur că întrebaţi de ce un doctor a luat decizia să accepte o asemenea provocare? Aşa cum echipa mea, cu mâinile mele, cam 4.000 de pacienţi îşi găsesc an de an o soluţie medicală”, a afirmat Cătălin Cîrstoiu, marţi la Palatul Parlamentului.

Capitala, bolnavă de o boală grea

Candidatul comun la PMB a menționat că una dintre obligațiile sale față de pacienții săi a fost să asigure tratamentul unor boli grave, inclusiv cancer.

Pe fond, el arată că spitalul dispune acum de cel mai modern buncăr de radioterapie din Europa de Est, care va fi funcțional în curând.

Cătălin Cîrstoiu a observat că Bucureștiul suferă de aceeași „boală” . Este vorba de cea pe care a tratat-o și el de-a lungul vieții sale.

În context, el speră să poată rezolva problemele orașului, așa cum face și cu pacienții săi. De asemenea, el speră ca Bucureștiul să devină un oraș sănătos.

„Dacă ar fi să vă fac o mărturisire personală, poate că una dintre obligaţiile faţă de pacienţii mei a fost să asigur la Spitalul Universitar tratamentul unor boli grave, cancer şi am făcut-o, zic eu. Are cel mai modern buncăr de radioterapie care există în Europa de Est. În scurt timp va fi funcţional. Uitându-mă la acest oraş, am văzut că probabil, prin diverse elemente de diagnosticare, are aceeaşi boală, boala asta care m-a obsedat multă vreme a vieţii mele. În faţa dumneavoastră aveţi un supravieţuitor al acestei boli. Sunt sigur, făcându-vă această mărturisire, care pentru mine este puţin dureroasă, că împreună vom învinge un oraş bolnav şi îl vom face împreună un sănătos. Asta am făcut toată viaţa”, a mai precizat candidatul comun al PSD şi PNL la Primăria Capitalei.

Candidatul comun al PSD și PNL, în vârstă de 49 de ani, ocupă poziția de director la Spitalul Universitar. De asemenea, el deține un doctorat în domeniul științelor medicale și este cadru didactic universitar.

El deține și rolul de decan al Facultății de Medicină de la UMF „Carol Davila” din București.

Nu în ultimul rând, el a primit distincția Ordinului Sanitar cu gradul de Cavaler.

Unitate la alegerile europarlamentare

Ciucă a afirmat că decizia lor în ceea ce privește alegerile europarlamentare a fost de a demonstra unitate. De asemenea, s-a dorit și formarea unei liste comune și unei ecipe puternice pentru a reprezenta mai bine interesele României.

El a adăugat că au considerat oportun și necesar să propună un proiect comun și un candidat comun.

Ciucă a subliniat că nu au selectat un om politic, ci pe cineva care și-a dedicat întreaga viață slujirii oamenilor, care nu este preocupat de afaceri sau de apariția în media.

„Decizia noastră a fost ca la alegerile europarlamentare să dăm dovadă de unitate, nu de dezbinare, să creăm o listă comună, o echipă puternică cu care să reprezentăm mai binele interesele României, interesele românilor în cadrul instituţiilor europene. Pe acest model, (…) am considerat că este oportun şi necesar să venim cu un proiect comun şi să venim cu un candidat comun, iar acel candidat este domnul doctor profesor Cătălin Cîrstoiu. Nu am venit cu un om politic, am venit cu un om care nu a făcut nimic altceva în viaţa lui decât să slujească oamenii, care nu este interesat de afaceri, de scenă, de dezbaterile de la televizor, este interesat să facă lucruri”, a susţinut Ciucă.

Ciolacu spune că s-a săturat de explicații care arată că numite lucruri nu pot fi realizate.

„M-am săturat să văd explicaţii că nu se poate. (…) Vorbim de capitala României, de un primar general care trebuie să coordoneze o echipă, care trebuie să fie un manager şi un catalizator al oamenilor performanţi din toate domeniile. Vorbim de un primar general care să fie căutat, să primească vizitele altor primari europeni. Nu am văzut aşa ceva până acum. (…) La 32 de ani de la Revoluţie, vedem în continuare cum nu se fac drumuri, cum nu avem căldură, cum vorbim de termoficare”, a afirmat, la rândul său, Marcel Ciolacu.

Conform opiniei sale, cea mai favorabilă soluție pentru conducerea Primăriei Capitalei este reprezentată de Cătălin Cîrstoiu.