Fostul primar al Capitalei a declarat la Antena 3 că va face plângere penală împotriva Ministrului Fondurilor Europene. Aceasta acuză Guvernul liberal că a blocat finanțarea reabilitării sistemului de termoficare din București la care a lucrat împreună cu echipa sa. Acuzațiile acesteia vin în contextul în care azi a fost semnat un contract de finanțare tocmai în ceea ce privește reabilitarea sistemului de termoficare.

„Voi face plângere penală împotriva premierului şi împotriva Ministrului de Fonduri Europene, care astăzi au semnat un contract de finanțare împreună cu noul primar, primarul dreptei unite, pentru finanțarea reabilitării conductei de termoficare, un contract care era gata în urmă cu un an de zile, la care am lucrat împreună cu echipa mea din cadrul Primăriei, 4 ani de zile noi am realizat strategia energetică a Capitalei, de asemenea studiul de fezabilitate și am îndeplinit toate condiționalitățile solicitate de la Bruxelles.

E vorba de 330 de milioane de euro. De când a venit acest guvern ni s-a zis că nu putem semna acest contract de reabilitare a termoficaţiei din Capitalei. Guvernanţii au sabotat bucureştenii, mai puţin contează că au confiscat munca mea, a echipei mele, dar ăsta este un furt”. În acest an se putea reabilita o partea a reţelei de termoficaţie.”, a declarat Gabriela Firea la Antena 3.

Anunțul fostului primar vine în contextul în care primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, au semnat azi un contract de 1,6 miliarde de lei, dintre care 1,3 miliarde de lei sunt finanțare rambursabilă, banii fiind o soluție pentru problemele de termoficare cu care se confruntă bucureștenii de ceva ani buni.

Mai precis, premierul Ludovic Orban a anunțat că marți va fi semnat contractul pe fonduri europene pentru reabilitare rețelei de distribuție termică. Mai mult decât atât, acesta a nu s-a putut abține din a face un comentariu la adresa fostului primar general al Capitalei, Gabriela Firea.

„Din păcate, în ultimii 12 ani, la Primăria Capitalei au exercitat funcția de primari oameni care au fost străini de problemele Capitalei, oameni care au promis autostrada suspendată sau reducerea la jumătate a facturilor.

În cadrul cooperării dintre primărie și guvern are loc azi semnarea contractului pe fonduri europene pentru reabilitarea rețelei de distribuție termică. (…) E nevoie de investiții mari pentru eficientiza producerea de energie termică”, a declarat Orban.

Alături de premierul Ludovic Orban s-a aflat și primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan. Acesta a anunțat în cadrul evenimentului de semnate a contractului de finanțare pentru reabilitarea sistemului de termoficare că 22% din rețea va fi reabilitată.