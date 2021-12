Gabriela Cristea a decis să vorbească deschis, într-un interviu acordat celor de la OKmagazine, despre căsnicia sa alături de Tavi Clonda, despre cei doi copii pe care îl au dar mai ales despre ce au simțit că s-a schimbat în timpul pandemiei de COVID.

Vedetei de la Antena Stars și soțului său le lipsește cel mai mult socializarea. Tavi Clonda a recunoscut că perioada în care au fost nevoiți să respecte măsurile de distanțare i-a afectat profund.

„Chiar dacă noi ne-am mutat în Corbeanca şi nu mai ieşeam în cluburi decât atunci când aveam eu cântări, noi socializam chiar la noi acasă sau în vizite la prietenii noştri, care să tot fie vreo 40-50”, a spus soțul vedetei de televiziune. Acesta a recunoscut că în perioada pandemică s-a simţit demotivat extrem de tare.

„Lucrurile nu mai sunt ca înainte din punctul ăsta de vedere – dar ne gândim întotdeauna: depăşim situaţia asta împreună? Am pornit împreună la bine şi la greu? Sau când e greu dăm bir cu fugiţii?! Pentru mine e simplu. Întreab-o şi pe Gabriela”, a spus Tavi Clonda.

S-a simţit din punct de vedere financiar şi mai ales psihologic

În replică, Gabriela Cristea a subliniat că soțul ei a fost mai afectat decât ea de pandemie.

„Dar nici la mine n-a fost mai uşor. Şi eu am avut o perioadă de vreo şase luni în care am stat. Pentru că atunci când a început pandemia, eu tocmai ce terminasem un proiect şi lucram la altul, dar televiziunile au stopat atunci tot. S-a simţit asta şi din punct de vedere financiar şi mai ales din punct de vedere psihologic, pentru că nu ştii încotro s-o apuci. Şi, practic, am rămas amândoi acasă cu doi copii mici şi cu ratele care veneau în continuare de la bancă. Aşa că a trebuit să ne scuturăm un pic şi să o luăm de la capăt. E adevărat că la mine lucrurile s-au întâmplat mai repede, dar şi la Tavi au mai apărut colaborări”, a dezvăluit ea, conform sursei citate.

Tavi Clonda a susținut că norocul i-a surâs cu „Te cunosc de undeva”, un proiect care l-a salvat şi psihologic, şi financiar, atunci când toată lumea stătea pe-acasă şi era doar o mână de oameni cântăreţi care puteau să cânte undeva.

„Dar legat de ceea ce spuneai, cu problemele în cuplu, da, în pandemie a crescut numărul divorţurilor. Eu am trecut printr-un divorţ şi pot spune că divorţul e cea mai simplă cale. Nu, ideea e că atunci când ai hotărât să pleci la drum cu cineva, trebuie să te trezeşti în fiecare dimineaţă şi să faci ceva pentru chestia asta. Dacă spui „azi n-am chef de căsnicia mea“, ce facem? Căsnicia e o provocare în fiecare zi”, a punctat Gabriela Cristea.