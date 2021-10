Într-un interviu acordat pentru impact.ro, Tavi Clonda a vorbit despre secretele căsniciei cu Gabriel Cristea. Acesta susține că fiecare dintre cei doi are o experiență de viață, dar și răbdare de fier.

Totodată, el a mai precizat că nu are o căsnicie perfectă, acest lucru fiind greu de atins, însă lucrurile funcționează bine între cei doi. Tavi Clonda a mai menționat că în opinia sa, comunicarea, dar și viața sexuală în cuplu este foarte importantă pentru o căsnicie reușită.

„Secretele unei căsnicii fericite? În primul rând este vorba despre o experiență de viață, o răbdare de fier de ambele părți, pentru că altfel nu ai făcut nimic. Nu știu dacă în cazul nostru vorbim neapărat despre căsnicia perfectă, dar funcționează, suntem ok. Perfecțiunea e mai greu de atins. Și iubirea e importantă, la fel ca și faptul ca la începutul unei relații să nu te arăți altfel decât ești. Aici este o greșeală pe care mulți o fac.

La un moment dat se descoperă că ești altfel, și relația nu mai merge. Totodată, comunicarea trebuie să fie bună, viața sexuală să fie activă și după ce apar copiii și niciodată să nu te culci certat cu partenerul de viață”, a declarat Tavi Clonda pentru Impact.

În ceea ce privește certurile din relația de cuplu, Tavi Clonda a declarat că atunci când apar conflicte, el se manifestă, în timp ce Gabriela Cristea preferă să tacă. Totodată, e a mai subliniat faptul că discuțiile pornesc de la organizarea din casă, în contextul în care cuplul nu primește prea mult ajutor.

Tavi Clonda, despre căsnicia cu Gabriela Cristea

„Discuțiile pornesc de la lucruri ce țin de organizare în casă. Când nu avem prea mult ajutor, chiar spre deloc, atunci e normal să apară. Pentru că am vrea ca anumite treburi să le facă altcineva, și așa dăm vina unul pe altul. De cele mai multe ori, eu cedez, dar depinde de situație. Și Gabriela mai cedează. Și eu le mai am pe ale mele, și atunci mai trebuie să renunțe și ea. Dar ea are un alt mod, ea tace, eu mă manifest”, a mai declarat artistul.

Amintim faptul că Gabriela Cristea și Tavi Clonda se descurcă singuri cu cele două fetițe, iar mama cântărețului nu trece foarte des pe la ei. El a mai adăugat că nu au nici bonă, iar singura speranță rămâne ca fetele să mai crească pentru a putea merge și ei doi măcar într-o vacanță.

„Mama ne ajută mai rar, pentru că stă la Brașov. Nu avem bonă. Mai vine doar o femeie care ne ajută la curățenie. (…) Când copiii sunt la mijloc, încercăm să găsim timp și pentru noi, chiar dacă nu am mai fost singuri în vreo vacanță de nu știu când. Tot sperăm, să mai crească fetițele. Poate de la vară ne va fi mai ușor”, a mai declarat Tavi Clonda pentru sursa citată.

De menționat este faptul că ambele fetițe ale cuplului au început grădinița în acestă toamnă, iar momentul a fost extrem de emoționant pentru Gabriela Cristea, care a început să plângă.

„În primele săptămâni, după ce le-am lăsat acolo, Gabi a plâns în hohote. Nici nu mai aveam loc de ea”, a adăugat acesta.