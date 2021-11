Gabriela Cristea este una dintre cele mai apreciate vedete din România, atât din punct de vedere personal cât și profesional. Este o mamă și o soție dedicată, iar atunci când nu este la filmări petrece timp de calitate alături de familia ei.

Recent însă, aceasta și-a surprins neplăcut urmăritorii. Într-o postare pe contul personal de Instagram, Gabriela Cristea le-a spus fanilor săi că viața este extrem de schimbătoare.

Ea a precizat că a primit o veste proastă la care nu s-ar fi așteptat și pe care a analizat-o până seara, dându-și seama că există și perspective bune. Tocmai din acest motiv, Gabriela Cristea susține că pentru a realiza ceva este nevoie de ”tenacitate și dorința de a o lua mereu de la capăt”. Vedeta nu a spus însă despre ce este vorba referitor la vestea primită.

„Viața e atât de schimbătoare. Ieri am primit o veste proastă, dar până seara am întors totul pe toate părțile și am descoperit că vestea proastă are și o perspectivă bună, dacă vezi partea plină a paharului. Concluzia: ca să realizezi ceva, ai nevoie de tenacitate și dorința de a o lua mereu de la capăt. Până când ajungi să îți atingi scopul. Închin pentru cei temerari! ”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.

Gabriela Cristea, despre urmările COVID

Amnitim faptul că Gabriela Cristea s-a vindecat de COVID, însă încă resimte efectele bolii. Vedeta a declarat recent că a fost nevoită să apeleze la un psiholog, după ce noul coronavirus i-a afectat sistemul nervos-vegetativ.

Mai exact, ea susține că s-a confruntat cu atacuri de panică în mai multe seri, dar și cu un ”soi de depresie” în timpul bolii.

„Am început să am și niște atacuri de panică, înțeleg că acest virus îți afectează și sistemul nervos-vegetativ, am și vorbit cu psihologul și mi-a zis că după o lună de la boală ai ca un soi de depresie, unii fac mai agresiv, mai puțin agresiv.

Am avut și fobii în timpul bolii, când am rămas fără gust și fără miros, m-am trezit într-o noapte în panică și mă gândeam că dacă luăm foc în casă noi nu simțim, dacă e o scăpare de gaze noi nu simțim. Am verificat toată casa, nu era nimic, dar capul lucrează”, adeclarat bruneta la un post de televiziune.