Gabriela Cristea este nevoită să stea la pat, după ce și-a luxat piciorul. Totul s-a întâmplat după ce a călcat strâmb într-un moment de neatenție. Vedeta a spus că durerea a fost atât de mare încât a început să plângă.

Din fericire, fiica ei cea mare a reacționat imediat și l-a chemat pe tatăl său, care dormea în momentul în care s-a produs incidentul.

„Bună, dragilor, să nu credeți că am făcut un obicei din a mă filma în pat, ci pur și simplu astăzi, sunt țintuită la pat cel puțin jumătate de zi pentru că am pățit un accident. Sunt cu piciorul sus pe o pernă și în pachetul acela este gheață pentru că astăzi când am căzut, am călcat strâmb, dar asta este, se mai întâmplă”, a transmis Gabriela Cristea pe Facebook.